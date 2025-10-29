為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    非洲豬瘟病毒來源 陳駿季：基因定序預計週五出爐

    2025/10/29 13:43 記者黃宜靜／台北報導
    農業部長陳駿季表示，目前疫調都還在進行中，預計基因定序結果週五出爐。（記者王藝菘攝）

    農業部長陳駿季表示，目前疫調都還在進行中，預計基因定序結果週五出爐。（記者王藝菘攝）

    台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，各界關注病毒來源為何，對此，農業部長陳駿季表示，目前疫調都還在進行中，不過台灣過往沒有非洲豬瘟案例，因此首例一定是從境外傳入，預計基因定序結果週五出爐。

    立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部長、衛生福利部、農業部、經濟部、教育部、國防部就「防範非洲豬瘟疫情擴散，強化全國廚餘去化問題以及後續防疫、清消等作為」提出專案報告，並備質詢。

    陳駿季在簡報時表示，防檢署自2018年以來已建立早期預警，採樣檢驗旅客違規攜帶、機場港口棄置及非法輸入的豬肉產品，截至今年10月23日已檢測9511件樣本，其中997件呈病毒核酸陽性。

    各黨立委皆關心非洲豬瘟病毒來源，盡快遏止疫情擴散。其中民眾黨立委陳昭姿在質詢時指出，從以上數據可以看，高達1成驗出非洲豬瘟病毒；國民黨立委王育敏則追問邊境管制情況，及現在是否已經確認病毒株的來源國。民進黨立委陳瑩也詢問，此次感染原因、途徑是否確定了？

    陳駿季答詢時表示，樣本檢測的是旅客入境後棄置的豬肉產品，這也代表來自高風險國家的肉製品約有10％比例呈現陽性。因此針對來自於疫區的旅客，行李皆須經X光檢查；目前仍持續疫調中，不過台灣過往沒有非洲豬瘟案例，因此首例一定是從境外傳入。防範非洲豬瘟首要關卡就是邊境攔阻，若有漏網之魚，就要依靠廚餘蒸煮、落實稽查。

    針對邊境管制肉品非洲豬瘟檢出陽性情況，農業部統計，今年統計至上週為止，來自於中國共1125件、檢出陽性147件，陽性比例為13.1％；越南69件、陽性比例檢出13件，陽性比例18.8％；泰國168件、檢出7件，陽性比例則為4.2％，平均為11.3％。

    至於非洲豬瘟病毒來源，陳駿季表示，目前疫調都還在進行中，預計基因定序結果週五出爐。

