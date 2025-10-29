當年沒錢去畢旅成遺憾 雲林北漂鄉親讓孩子不再缺席

新北市雲林慈善基金會董事長林進忠代表捐助雲林經濟弱勢學生畢業旅行補助費用50萬元。（記者黃淑莉攝）

新北市雲林慈善基金會董事長林進忠為台西人，小時候家境清苦沒有參加國小畢業旅行，4、50年想起仍覺遺憾，得知家鄉有孩子因家境無法參加畢旅，經與雲林縣府教育處討論後，今年啟動弱勢學生圓夢之旅計畫，補助縣內經濟弱勢的國中小學生畢業旅行費用。

林進忠今（29）日與雲林縣長張麗善共同宣布圓夢之旅計畫啟動，林進忠表示，會有這項補助是為彌補自己當年遺憾，台西位處風頭水尾，小時候家境清苦沒有參加畢業旅行，至今心中仍留有遺憾，北漂數10年，仍聽到有經濟弱勢孩子無法參加畢業旅行，不捨孩子與他有一樣的經歷，決定幫孩子圓夢。

據了解，部分經濟弱勢孩子為了籌措畢業旅行費用，會利用課餘到親友家幫忙洗菜、撿菜、串蚵串或打零工，也有偏鄉小校為讓每個孩子都能參加畢業會發起義賣募款等活動。

縣府教育處指出，經調查國中小學應屆畢業生有400多名因經濟困難無法參加畢業旅行，扣除學校家長會協助還有111人需要幫助，透過基金會幫忙，讓孩子能有屬於自己與兒時玩伴的回憶。

縣長張麗善表示，對許多即將畢業的學童而言，畢業旅行不僅是學習旅程的圓滿終章，更是一段充滿回憶、探索與自立能力的生命經驗，但對部分家庭而言，一筆數千元的旅行費用，卻是沉重而難以負擔的夢想門檻，這項計畫對經濟弱勢的孩子不僅是錢的補助，更重要意義在於讓所有孩子能在公平的起點上體驗學習、開拓視野，感受社會的溫暖及關懷。

