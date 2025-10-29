11/8北部跨區聯合徵才 500個職缺助攻客運司機荒

新竹區監理所等單位11月8日將在台北車站1樓大廳舉辦大客車駕駛擴大徵才活動。（圖由新竹區監理所提供）

為紓緩客運司機荒，穩定公共運輸服務品質，交通部公路局新竹區監理所與台北市區監理所、台北區監理所共同合作，11月8日（星期六）上午11點至下午3點，在台北車站1樓大廳舉辦大客車駕駛擴大徵才活動，邀請有志從事客運服務的民眾踴躍參加。

新竹區監理所表示，為協助客運業者招募優質駕駛人力，這次徵才活動邀集北北基桃竹苗地區共22家客運業者、1家駕訓班及地方政府就業服務處共同設攤，現場提供超過500個職缺。參加民眾可直接與各業者人資代表面談，了解薪資福利、工作環境與培訓制度，期達成即時媒合、快速上工的目標。

新竹區監理所表示，為鼓勵更多新進人員投入客運行列，政府推出多項就業補助措施，最高可領取21萬3000元，包括駕訓費用補助、訓練期間生活津貼、普通大客車考取職業大客車期間生活津貼及穩定就業獎勵金等，協助新手駕駛順利考取職業大客車駕照、安心投入就業。

此外，活動當日主辦單位也準備了限量200份小禮品。凡持有小客車駕照的民眾，可至服務台領取集點卡，至3家不同客運業者攤位洽詢並留下資料後即可兌換，數量有限，送完為止。

新竹區監理所表示，大客車駕駛是公共運輸安全的重要支柱，政府除持續推動補助培訓方案外，更期望透過此次跨區聯合徵才活動，促進北部地區人力資源流通與媒合，協助運輸業者補足人力缺口，吸引更多民眾加入穩定且具發展性的公共運輸職場，攜手打造安全、專業的運輸服務環境。

