為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    11/8北部跨區聯合徵才 500個職缺助攻客運司機荒

    2025/10/29 13:30 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹區監理所等單位11月8日將在台北車站1樓大廳舉辦大客車駕駛擴大徵才活動。（圖由新竹區監理所提供）

    新竹區監理所等單位11月8日將在台北車站1樓大廳舉辦大客車駕駛擴大徵才活動。（圖由新竹區監理所提供）

    為紓緩客運司機荒，穩定公共運輸服務品質，交通部公路局新竹區監理所與台北市區監理所、台北區監理所共同合作，11月8日（星期六）上午11點至下午3點，在台北車站1樓大廳舉辦大客車駕駛擴大徵才活動，邀請有志從事客運服務的民眾踴躍參加。

    新竹區監理所表示，為協助客運業者招募優質駕駛人力，這次徵才活動邀集北北基桃竹苗地區共22家客運業者、1家駕訓班及地方政府就業服務處共同設攤，現場提供超過500個職缺。參加民眾可直接與各業者人資代表面談，了解薪資福利、工作環境與培訓制度，期達成即時媒合、快速上工的目標。

    新竹區監理所表示，為鼓勵更多新進人員投入客運行列，政府推出多項就業補助措施，最高可領取21萬3000元，包括駕訓費用補助、訓練期間生活津貼、普通大客車考取職業大客車期間生活津貼及穩定就業獎勵金等，協助新手駕駛順利考取職業大客車駕照、安心投入就業。

    此外，活動當日主辦單位也準備了限量200份小禮品。凡持有小客車駕照的民眾，可至服務台領取集點卡，至3家不同客運業者攤位洽詢並留下資料後即可兌換，數量有限，送完為止。

    新竹區監理所表示，大客車駕駛是公共運輸安全的重要支柱，政府除持續推動補助培訓方案外，更期望透過此次跨區聯合徵才活動，促進北部地區人力資源流通與媒合，協助運輸業者補足人力缺口，吸引更多民眾加入穩定且具發展性的公共運輸職場，攜手打造安全、專業的運輸服務環境。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播