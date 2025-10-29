開廚餘車進焚化廠推擠公務員 施、林各以9萬、2萬交保

施、林兩人強行突破進入焚化廠，並遭警方制止、扣車。（屏縣環保局提供）

非洲豬瘟疫情升溫，屏東就發生因為廚餘進廠焚燒的新問題，兩名開車強迫入廠的施、林兩名嫌犯，屏東地檢署檢察官認其等涉嫌違反妨害自由、妨害公務、廢棄物清理法等罪聲押，不過，屏東地方法院剛剛宣判兩人分別以9萬元及2萬元交保。

萬丹鄉1間畜牧場因超載且收外縣市廚餘已被禁止入廠，昨天中午卻仍強硬推擠環保局人員入廠，屏東縣環保局是即刻報警，警方移送地檢署，屏東地檢署認為具保、責付或限制住居方式不足替代羈押，向屏東地方法院聲請羈押，不過，剛剛判決出爐，兩人分別以9萬元及2萬元交保。

這起事件發生在昨天中午，畜牧場的施、林兩嫌，載送滿車的廚餘前往屏東的崁頂焚化廠，雖經明令不得再入，但兩人先是與阻擋的女性地磅站代操人員推擠後強行突破入場，隨後再以倒車方式將車開往儲坑傾倒口，且與環保局人員不斷拉扯，環保局報警，警方到場後制止並扣留車輛再對兩名嫌犯掣作筆錄後移送屏東地檢署。

屏東地檢署檢察官漏夜訊問被告2人，認其等涉嫌違反妨害自由、妨害公務、廢棄物清理法等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、反覆實行同一犯罪之虞，且審酌豬類養殖與其相關產業鏈為我國重要民生基石與經濟命脈，目前主管機關亦已全面啟動非洲豬瘟防疫措施，如若病毒擴散，不僅傳染危害極高，更將持續牽動國內食品安全、社會安定與國際聲譽，兩人行為若是具保、責付或限制住居之方式已不足替代羈押，有羈押必要，於今天凌晨向法院聲請羈押。屏東地院剛剛則是判決出爐，裁定施男9萬交保、林男2萬元交保。

