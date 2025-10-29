中央財源被削弱！明年台鐵安全維修砍29億 6都捷運補助少308億

交通部長陳世凱29日出席立法院交通委員會備詢。（記者蔡昀容攝）

首次上稿 14:09

更新時間 14:38

財劃法修法之後，中央財源削弱，連帶影響預算及地方補助。明年度六都及基隆捷運工程補助短少約308.5億元，台鐵「軌道結構安全提升」及「營業所需車輛維修」合計短少約29.5億元。交通部表示，會分年度繼續編列預算。

明年度六都及基隆捷運工程的中央補助，交通部原本向行政院提報需求399億元，但受財劃法影響，中央財源減少，補助地方能量也降低，行政院僅實際核列90.5億元，短少308.5億元，減幅77.3％。

另外，明年度台鐵公司軌道建設計畫預算212.5億元，實際核列短少67.1億元，其中「軌道結構安全提升」及「營業所需車輛維修」合計短少約29.5億元。鐵道局軌道建設計劃明年度原先需要500.6億元，實際核列短少200億元，其中「花東地區鐵路雙軌電氣化」及「桃園鐵路地下化」合計短少約169億元。

魯明哲表示，大型建設花四、五年時間過五關斬六將，中央幾個人幾句話就砍掉預算，但有些工程已經開跑，被砍掉的預算，是緩編還是不編了？與施工廠商契約怎麼辦？中央應該要講清楚。台鐵被砍的預算涉及行車安全及地方發展，後續影響誰負責？

交通部長陳世凱說明，財劃法之後，交通部協助地方的力量減少，減少之後會有新的辦法，但目前還沒出來，為避免拖延地方進度，相關審議作業進度持續進行，但還有多少預算能協助地方，要看每年財政狀況。

鐵道局長楊正君表示，與廠商的合作，會按照原定契約進度繼續進行，預算方面則分年度編列。台鐵回應，軌道結構安全及車輛維修2計畫為分年計畫，會滾動檢討執行情形，如確有不足部分將調整於以後年度續予編列。

交通部說明，財劃法修法後，中央補助地方能量勢必受限，各地方政府所提捷運補助額度，需依實際需求調整縮減，交通部也對此研擬各種方案及處理原則，會將「地方政府財政狀況」及「捷運建設發展程度」等因素納入通盤考量。

不過，交通部也說，捷運建設本就屬地方自治範疇，中央對地方捷運建設屬補助性質，因考量捷運建設涉及龐大經費與跨域交通效益，而依法酌予補助。財劃法修法後，地方政府統籌分配款已大幅增加，應以市民需求為優先，依施政順序編足捷運與軌道建設經費，積極推動交通建設。

