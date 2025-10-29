非洲豬瘟疫調回溯潛伏期 台中市府：死亡數不算異常

中市府公佈疫調從案場10月10日豬隻異常死亡日往前回溯潛伏期15天，10月有3天共死4頭；9月有2天共6頭，豬隻死亡數不算異常。（防檢署提供）

台中豬場爆發非洲豬瘟，但市府疫調說法卻一變再變，多處疑點也引來外界撻伐，中央也直指台中市提供疫調資訊有10大缺失，對此，台中市副市長鄭照新表示，從案場10月10日豬隻異常死亡日往前回溯潛伏期15天，根據送化製場斃死豬10月有3天共死4頭；9月有2天共6頭，豬隻死亡數不算異常。

對此，中央前進應變所指揮官杜文珍也在非洲豬瘟中央前進應變所記者會提醒，化製廠警示斃死豬數量並非唯一防疫機制，豬農發現有異常就可自主通報、送檢，動物防疫人員到現場或聽到有人通報怪怪的，都該去採樣。

請繼續往下閱讀...

杜文珍也強調，2018年中國爆發非洲豬瘟疫情，各縣市皆有製定各自版本非洲豬瘟應變措施手冊，進行整備、演練，台中應該也是依手冊做處置，「這很重要，台灣不是第一天準備，準備了7年！」

鄭照新今天在非洲豬瘟中央前進應變所記者會指出，市府進行第二輪疫調，範圍與時間軸都要擴大且精準，從該梧棲案例豬場豬集異常死亡的10日往後推15天，是第一階段疫調，現在從10日再從潛伏期回溯15天追蹤，對比化製系統，是否有潛伏期，中央也要求將案場死亡3%為警戒值，加嚴到2%，也就是一日死亡6頭計算（案場登記在養頭數300頭）。

鄭照新說，根據化製廠登記該案場在10月5、4、3日各死亡1、3和1頭，不屬於異常，9月22日有2頭，9及4日分別有1頭豬死亡，回溯期間皆無異常死亡，也未超過警戒值，但從化製廠數據顯示，異常出現大量死亡是在10月11日。

媒體指案場豬農指在9月時已發現豬隻流鼻血的症狀（非洲豬瘟典型症狀之一），詢問到底哪一天是非洲豬瘟發病第一例，對此，鄭照新只強調，從10月10日往前推潛伏期間死亡數無異常。

鄭照新表示，案場回溯期間無豬隻異常死亡，也未超過警戒值，但從化製廠數據顯示，異常出現大量死亡是在10月11日。（記者蔡淑媛攝）

杜文珍表示，化製廠警示斃死豬數量並非唯一防疫機制，豬農發現有異常就可自主通報、送檢，動物防疫人員到現場或聽到有人通報怪怪的，都該去採樣。（記者蔡淑媛攝）

台中市府公佈梧棲案場疫調。（記者蔡淑媛攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法