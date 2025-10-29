為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    立霧溪燕子口堰塞湖潰流 下游錦文橋封閉

    2025/10/29 13:17 記者王錦義／花蓮報導
    燕子口堰塞湖今天中午開始潰流，下游立霧溪錦文橋封閉。（圖由民眾提供）

    燕子口堰塞湖今天中午開始潰流，下游立霧溪錦文橋封閉。（圖由民眾提供）

    燕子口堰塞湖前天啟動壩體降挖，但立霧溪上游集水區因發生降雨，造成壩體溢流水道水量擴大，昨晚開始警戒，今天中午12點左右發生壩體遭水流沖刷破壞壩體，引發立霧溪下游水位抬升，林保署花蓮分署呼籲，請下游民眾不要進入立霧溪下游河道，目前太魯閣口的錦文橋已經封閉。

    負責堰塞湖降壩工程的廠商說，這幾天都在進行壩體降挖工程，上午進行河道左岸的工作，怪手往下開挖約3公尺，發現水量沖刷壩體增加，土石開始崩落，人員、機具都撤離，同時通知林保署，水流速度非常快的沖刷，壩體幾乎消失，目前水位已降低到河床，應該沒有什麼傷害及造成危險，但現場山壁仍有零星落石，所以機具還在安全的平台上待命，稍後前往確認狀況。

    花蓮縣政府快訊指出，今（29）日上午林保署花蓮分署通知，目前立霧溪落石阻塞河道之開口加大，溢流水道水量擴大並沖刷壩體，將持續造成壩體破壞或潰決，引發立霧溪下游水位抬升，請秀林鄉民樂部落居民配合鄉公所進行疏散撤離，並請鄉親勿靠近河道周圍。

    依據立霧溪堰塞湖監控面板，燕子口堰塞湖今早水位高度原先落在266.2公尺，約在中午11點半以後，水位開始下降，12點20分已經降到247.72公尺，立霧溪下游水量也開始增加，約中午過後錦文橋橋墩的水位增高，近1點的時候，水流逐漸穩定，水位低於錦文橋基座。

    燕子口堰塞湖今天中午開始潰流，下游立霧溪錦文橋封閉。（圖由民眾提供）

    燕子口堰塞湖今天中午開始潰流，下游立霧溪錦文橋封閉。（圖由民眾提供）

    燕子口堰塞湖今天中午開始潰流，下游立霧溪水流增加。（圖由民眾提供）

    燕子口堰塞湖今天中午開始潰流，下游立霧溪水流增加。（圖由民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播