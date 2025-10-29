立霧溪燕子口堰塞湖潰流 下游錦文橋封閉

燕子口堰塞湖今天中午開始潰流，下游立霧溪錦文橋封閉。（圖由民眾提供）

燕子口堰塞湖前天啟動壩體降挖，但立霧溪上游集水區因發生降雨，造成壩體溢流水道水量擴大，昨晚開始警戒，今天中午12點左右發生壩體遭水流沖刷破壞壩體，引發立霧溪下游水位抬升，林保署花蓮分署呼籲，請下游民眾不要進入立霧溪下游河道，目前太魯閣口的錦文橋已經封閉。

負責堰塞湖降壩工程的廠商說，這幾天都在進行壩體降挖工程，上午進行河道左岸的工作，怪手往下開挖約3公尺，發現水量沖刷壩體增加，土石開始崩落，人員、機具都撤離，同時通知林保署，水流速度非常快的沖刷，壩體幾乎消失，目前水位已降低到河床，應該沒有什麼傷害及造成危險，但現場山壁仍有零星落石，所以機具還在安全的平台上待命，稍後前往確認狀況。

請繼續往下閱讀...

花蓮縣政府快訊指出，今（29）日上午林保署花蓮分署通知，目前立霧溪落石阻塞河道之開口加大，溢流水道水量擴大並沖刷壩體，將持續造成壩體破壞或潰決，引發立霧溪下游水位抬升，請秀林鄉民樂部落居民配合鄉公所進行疏散撤離，並請鄉親勿靠近河道周圍。

依據立霧溪堰塞湖監控面板，燕子口堰塞湖今早水位高度原先落在266.2公尺，約在中午11點半以後，水位開始下降，12點20分已經降到247.72公尺，立霧溪下游水量也開始增加，約中午過後錦文橋橋墩的水位增高，近1點的時候，水流逐漸穩定，水位低於錦文橋基座。

燕子口堰塞湖今天中午開始潰流，下游立霧溪錦文橋封閉。（圖由民眾提供）

燕子口堰塞湖今天中午開始潰流，下游立霧溪水流增加。（圖由民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法