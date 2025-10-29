為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北捷運環狀線震損復駛近1年 議員爆全線檢查案23日才招標出去

    2025/10/29 13:17 記者黃子暘／新北報導
    捷運環狀線去年在0403地震中受損，檢測人員採用精密儀器進行檢測。（新北市捷運局提供）

    捷運環狀線去年在0403地震中受損，檢測人員採用精密儀器進行檢測。（新北市捷運局提供）

    新北捷運環狀線在去年0403強震中部分損壞，經過253天修繕，去年12月12日全線復駛。新北市議員張嘉玲今天在市政總質詢表示，她要求全線檢查，市府直到10月23日才把案件招標出去，行政效率太差。捷運工程局長李政安說，主因為廠商保固責任，市府為舉證想了許多辦法，正辦理決標作業，決標後立刻啟動檢測，1個月內將提出部分盤式支承初步檢測結果。

    張嘉玲批評，環狀線去年損壞修繕後，去年12月12日全線復駛，至今經過快1年時間，本月23日才把檢查案招標出去，速度太慢了。

    捷運局指出，環狀線震損後補強修繕，以符合營運安全無虞，今年1月調查報告顯示，主要原因為盤式支承調坡板銑穿所致，為確認原施工廠商保固責任，1月13日函請台北捷運工程局責成施工廠商檢視是否有類此情形，並履行契約保固責任，但廠商多次說明其他路段無受損，因此無保固責任。

    捷運局說，為更全面了解橋梁隱蔽部分，也盼在不影響捷運正常營運前提下檢視，因無前例可循，經專家研議可行檢視方法後，委託專業機構檢視評估，現正辦理決標作業，決標後立刻啟動檢測，1個月內提出部分盤支初步檢測結果。

    另外，針對雙北市府和施工廠商中華工程的訴訟，捷運局補充，訴訟案已於8月7日第1次開庭，第2次預計為12月，目前進入司法程序，一切交由司法機關審理。中工曾回應，得標承攬該工程後，均依核定施工圖說嚴格執行。

