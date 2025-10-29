為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    給孩子一條安全步行回家的路 竹市陽光國小環校通學步道啟用

    2025/10/29 13:50 記者洪美秀／新竹報導
    給孩子一條安全步行回家的路-新竹市陽光國小環校通學步道啟用，提供居民及學生安全舒適的步行環境。（記者洪美秀攝）

    給孩子一條安全步行回家的路-新竹市陽光國小環校通學步道啟用，提供居民及學生安全舒適的步行環境。（記者洪美秀攝）

    新竹市陽光國小周邊是通往科學園區的重要道路，但長期人車混行，經中央補助經費及市府自籌，共投入2069萬經費進行改善，除打通明湖路、南大路575巷及南大路567巷33弄道，完成總長520公尺的環校通學步道，也將電桿地下化，並增設接送區，今天啟用後，將提供學生及周邊居民，一條安全上放學的步道。

    市府教育處表示，陽光國小位在車流多且路幅不大的明湖路，周邊巷道狹窄且人車爭道情況嚴重，尤其上放學尖峰時段交通壅塞問題長期困擾居民與家長。此次通學步道規畫透過電桿地下化、拓寬巷道、增設接送區及人行道改善，完整串聯校園周邊人行動線，為師生與社區民眾打造安全的步行環境，讓居民也有條安全舒適的步行空間。總工程經費達2069萬元（中央補助1640萬元、市府自籌429萬元），改善工程包括明湖路及南大路575巷電桿地下化、拆除南大路575巷圍牆讓出校地拓寬道路、移除人行道紅磚座椅與移植部分植栽擴大通行空間、並在南大路567巷33弄新設家長接送區，並規畫行人穿越線及標線型人行道。

    另大庄國小、北門國小、香山國小、三民國小、新科國中、舊社國小、南華國中、朝山國小、建華國中、青草湖國小的通學步道工程已陸續開工，未來會持續盤點各校通學環境需求，推動校園周邊安全的通學步道環境。

    給孩子一條安全步行回家的路-新竹市陽光國小環校通學步道啟用，提供居民及學生安全舒適的步行環境。（記者洪美秀攝）

    給孩子一條安全步行回家的路-新竹市陽光國小環校通學步道啟用，提供居民及學生安全舒適的步行環境。（記者洪美秀攝）

    給孩子一條安全步行回家的路-新竹市陽光國小環校通學步道啟用，提供居民及學生安全舒適的步行環境。（記者洪美秀攝）

    給孩子一條安全步行回家的路-新竹市陽光國小環校通學步道啟用，提供居民及學生安全舒適的步行環境。（記者洪美秀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播