給孩子一條安全步行回家的路 竹市陽光國小環校通學步道啟用

給孩子一條安全步行回家的路-新竹市陽光國小環校通學步道啟用，提供居民及學生安全舒適的步行環境。（記者洪美秀攝）

新竹市陽光國小周邊是通往科學園區的重要道路，但長期人車混行，經中央補助經費及市府自籌，共投入2069萬經費進行改善，除打通明湖路、南大路575巷及南大路567巷33弄道，完成總長520公尺的環校通學步道，也將電桿地下化，並增設接送區，今天啟用後，將提供學生及周邊居民，一條安全上放學的步道。

市府教育處表示，陽光國小位在車流多且路幅不大的明湖路，周邊巷道狹窄且人車爭道情況嚴重，尤其上放學尖峰時段交通壅塞問題長期困擾居民與家長。此次通學步道規畫透過電桿地下化、拓寬巷道、增設接送區及人行道改善，完整串聯校園周邊人行動線，為師生與社區民眾打造安全的步行環境，讓居民也有條安全舒適的步行空間。總工程經費達2069萬元（中央補助1640萬元、市府自籌429萬元），改善工程包括明湖路及南大路575巷電桿地下化、拆除南大路575巷圍牆讓出校地拓寬道路、移除人行道紅磚座椅與移植部分植栽擴大通行空間、並在南大路567巷33弄新設家長接送區，並規畫行人穿越線及標線型人行道。

另大庄國小、北門國小、香山國小、三民國小、新科國中、舊社國小、南華國中、朝山國小、建華國中、青草湖國小的通學步道工程已陸續開工，未來會持續盤點各校通學環境需求，推動校園周邊安全的通學步道環境。

