    首頁 > 生活

    減輕非洲豬瘟衝擊 南市宣布公有市場豬肉攤免收租金

    2025/10/29 13:07 記者蔡文居／台南報導
    南市公有市場豬肉攤商因非洲豬瘟而暫停營業，市府將免收租金。（南市經發局提供）

    受非洲豬瘟疫情影響，部分傳統市場豬肉攤商暫停營業，為減輕攤商負擔，台南市政府宣布，將減免公有零售市場豬肉攤商於禁宰豬隻期間的攤位租金，另外針對58處民有市場，也發函各民有市場經營業者，鼓勵比照辦理，共同協助市場及攤商度過營運難關。南市經發局表示，南市目前共有59處公有零售市場，約294攤豬肉攤，目前禁宰15天，期間將免收租金。至於民間市場部分，租金非政府收取，只能鼓勵業者比照辦理，後續也會進行追蹤了解。

    市長黃偉哲表示，非洲豬瘟防疫攸關食品安全與產業穩定，市府將全力配合中央政策，並以保障攤商生計為優先考量。傳統市場是市民日常生活的重要據點，市府除了減免攤商於禁宰豬隻期間的租金外，同時也密切追蹤中央補助政策動向，後續積極協助攤商爭取相關補助，降低豬瘟疫情對攤商經營的衝擊。

    南市議員陳怡珍今天肯定市府推出租金減免方案，協助豬肉攤業者度過停宰期間的營運困境。不過，她表示，除豬肉攤外，仍有眾多販售肉乾、香腸、火腿等相關產品的攤商，以及依賴豬肉作為主要原料的飲食攤，也因無法取得原料而被迫停業，營收大幅下滑。呼籲市府在執行租金減免政策時，應將受豬肉供應中斷波及的飲食及肉製品攤商一併納入減租或補助範圍。

