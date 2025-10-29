為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市敬老愛心卡明年7月升級 點數480點變600點

    2025/10/29 13:27 記者何玉華／台北報導
    繼敬老卡搭乘計程車單趟車資補助，明年2月起提高至85元，台北市長蔣萬安再宣布明年7月點數將從目前的480點增加到600點。（資料照）

    繼敬老卡搭乘計程車單趟車資補助，明年2月起提高至85元，台北市長蔣萬安再宣布明年7月點數將從目前的480點增加到600點。（資料照）

    今天（29日）是重陽節，台北市長蔣萬安在個人臉書貼出他日前拜訪2位高齡長輩的合影，並表示，自明年7月起，敬老愛心卡升級加碼，每月點數將從目前的480點增加到600點，服務範圍也持續擴大。

    蔣萬安表示，他在重陽節前拜訪了幾位長輩，除了請安致意，也向他們學習人生的智慧。他提到高齡99歲的施許水錦女士，年輕時相夫教子、疼惜家人，如今享受著三代同堂、含飴弄孫的天倫之樂。樂觀開朗的她總是笑容滿面，凡事親力親為，到現在還喜歡自己去菜市場買菜。還說她分享長壽的秘訣就是「早睡早起、不挑食！」

    另一位是高齡111歲的吳陳若蘭女士，民國37年為了與摯愛的丈夫團聚，舉家從福州搬來台灣，生兒育女，組成幸福的家庭。拜會當天，吳陳若蘭穿著一身大紅衣裳，神采奕奕、笑容燦爛地述說100多年的人生故事。分享她「凡事往快樂的方向思考」，就是保持身體健康的妙方。

    蔣萬安說，長輩們的人生智慧是珍貴的寶藏；台北市繼續秉持「敬老、顧老、挺老、安老」的理念關懷、照顧長輩，明年7月開始，敬老愛心卡升級加碼，每月點數從480點增加到600點，服務範圍也會持續擴大。

