冬令進補新北加強稽查酒品 查獲逾期36件、開罰24件

新北加強稽查酒品，今年為止查獲36件逾期販售，其中開罰24件。圖為便利商店販賣酒類。（記者賴筱桐攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

即將進入冬令進補旺季，新北市政府透過宣導、輔導、稽查3大面向，盼杜絕違法酒品流竄市面，截至今年10月23日，已抽檢酒品製造業、進口業及零售業共850家業者，查獲販售逾期酒品36件，其中開罰24件，總裁罰金額24萬元。

財政局長陳榮貴今天在市政會議報告指出，新北市透過多元管道宣導民眾認識酒品法規，例如網路禁止販賣或轉讓酒品、機場免稅店購買酒品只能自用不能販賣、自釀自用小於100公升不得營業使用等。

此外，財政局會同衛生局辦理酒廠衛生訪查，未符合規定的業者，採輔導或限期改善措施，並辦理複查直到合格，要求業者至少每2年取得1次SGS或財政部認可檢驗機構的酒品檢驗報告，也輔導業者在官方網站或容器外包裝揭露酒品營養成分，今年以來已輔導36家。

陳榮貴說，因應三節及冬令進補旺季，市府至雜貨店、超商、超市、大型賣場、羊肉爐店、薑母鴨店、外籍移工商品專賣店等加強稽查市售酒品，其中針對酒品零售業抽查771家，不符規定者，可處以1萬元至6000萬元罰鍰。

財政局菸酒金融科科長高雅倩表示，市售酒品主要稽查是否有中文標示以及是否逾期，標示不符規定要求下架並限期改善，後續實施複查，販賣逾期酒品則沒入並開罰，今年為止共查獲36件販售逾期酒品，其中24件通路為連鎖便利商店，每件各開罰1萬元，總罰鍰24萬元，另12件沒入。

