改善停車空間不足 竹南火車站東站地下停車場新建工程動土

改善停車空間不足，竹南火車站東站地下停車場新建工程動土了。（記者蔡政珉攝）

期盼已久！苗栗縣竹南鎮、頭份市雙子城人口持續增加，雙子城僅竹南鎮擁有台鐵車站。不過，竹南火車站附近停車位一位難求，竹南鎮公所向交通部爭取補助，加上地方自籌款，以總經費約4.8億元將竹南火車站東站南側平面停車場改建為地下停車場，今天舉行動土典禮，估計2027年底完工啟用。

竹南鎮公所表示，工程基地面積約1899坪，採地下2層設計停車空間，可提供190輛汽車停車位、285個地上機車停車位，工程完工後地面除機車停放空間外，亦將規劃為簡易公園綠地，並保留土地用途，例如可用於商業發展。

請繼續往下閱讀...

另外，對民眾影響甚大的工程期間臨時停車問題，竹南鎮公所強調，已主動與台鐵協商，爭取車站周邊土地作為臨時停車空間，盡力降低工程對周邊交通及居民生活的不便。

竹南火車站除負擔竹南鎮民公共運輸需求，由於鄰近的頭份市，以及中港溪流域的三灣鄉、南庄鄉等地並無火車站，可說需負擔超過20萬人的火車運輸量，堪稱苗栗縣之最。但竹南火車站因通勤、通學旅客眾多，尋找停車位也成為旅客或接送民眾頭疼問題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法