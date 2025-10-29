立委提廚餘共同蒸煮場設焚化爐旁 農業部、環境部：仍需溝通

立委在質詢時建議，廚餘共同蒸煮場可設於焚化廠旁，對此，農業部長陳駿季（左）、環境部長彭啓明（右）皆表示是不錯的想法，然而豬農對於廚餘共同蒸煮場設置疑慮仍需溝通。（記者王藝菘攝）

因應非洲豬瘟防疫，中央宣布豬隻禁宰運與禁餵廚餘措施至11月6日中午12時，廚餘處理備受關注；立委在質詢時建議，廚餘共同蒸煮場可設於焚化廠旁，對此，農業部長陳駿季、環境部長彭啓明皆表示是不錯的想法，然而豬農對於廚餘共同蒸煮場設置疑慮仍需溝通。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請環境部、衛生福利部、農業部、經濟部、教育部、國防部就「防範非洲豬瘟疫情擴散，強化全國廚餘去化問題以及後續防疫、清消等作為」提出專題報告，並備質詢。

環境部統計，統計至去年，全國廚餘總產生量約77.2萬公噸，相當於每天產生2115公噸廚餘。農業部為確保廚餘蒸煮的安全性及減少稽查人力的負擔，於2022年7月27日修訂「非都市土地變更作專案輔導畜牧事業設施計畫審查作業要點」，增加養豬濕式原料共同蒸煮處理場所，環境部共同配合推動。

立法委員王育敏質詢時指出，廚餘共同蒸煮場原本預計明年處理量高達2600公噸，比目前每日家戶和事業廚餘加起來的2115公噸還多，結果現在只剩苗栗1場營運，該計畫是不推動了？還是現在有什麼困難？

彭啓明表示，廚餘共同蒸煮場規劃為農業部與環境部共同負責，環境部主要負責監控蒸煮過程是否符合規定。

陳駿季指出，廚餘共同蒸煮場除了苗栗1場營運中，目前有4縣市9個案場在申請，不過有些民眾認為廚餘共同蒸煮場屬鄰避設施，增加地方溝通困難，再者，一般豬農認為，自己蒸煮才安全，因此若豬農對於共同蒸煮場有意願時，一定會支持，並協助建設。「以中央的立場，政策（推動廚餘共同蒸煮場設置）方向不變，持續輔導廚餘養豬轉型，若地方政府要合作、豬農願意情況下，我們一定會支持。」

王育敏表示，要求農業部1個月後提出檢討報告，並說明是要按照原本目標推動，還是要有所調整；陳駿季表示，目前正處於防疫階段，預計3個月提出規畫報告。

立委蘇清泉質詢時則表示，廚餘就算是用掩埋、堆肥方式，都可能會有異味，建議可將廚餘蒸煮與焚化廠結合，兩者皆為嫌惡設施，也都有土地空間。

對此，彭啓明表示贊成，不過，他表示，因為豬農對於廚餘從焚化廠出來「感覺不乾淨」，但其實現在焚化廠可以做到很乾淨，因此需要再評估、溝通。陳駿季則回應，「是個還不錯的想法」，適度透過焚化廠的熱能帶動，可減少蒸煮能源消耗，但一定要豬農願意用，因此持續溝通。

