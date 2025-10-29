中市捷工局掛牌10個月 6大科室科長全是代理

台中市捷運工程局，竟無正式科長。（記者張軒哲攝）

台中市政府今年初新成立的「捷運工程局」在2025年1月1日元旦正式揭牌，但一級主管編制遭到質疑。市議員江肇國今（29）日於交通地政業務質詢時痛批，台中市捷運工程局1月掛牌成立至今已十個月，六大科室竟全數沒有正式科長，全由股長代理，形同空殼局處。

江肇國指出，捷運工程局下轄六科，包含綜合規劃科、工程管理科、土木建築科、機電工程科、土地開發科及資財用地科。其中藍線土建工程由土建科負責，七線整體規劃則由綜合規劃科掌理，但截至目前為止，全數科長懸缺，皆由股長代理，痛批捷工局說要「七線齊發」，結果「六科全空」，從成立到現在十個月沒有一個正職科長，這樣的局處恐無法推動捷運建設。

請繼續往下閱讀...

江肇國陸續詢問地政局、觀旅局長是否能接受底下科室完全沒有科長帶動業務，兩位局長都苦笑回應「不要為難我」。

台中市捷工局長蘇瑞文回應「找不到人」，他坦承人員不好找，預計明年二月 土建科與工管科先補齊，其他科室可能要一段時間才可以全員補齊。

市議員江肇國針對捷運工程局編制質詢。（記者張軒哲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法