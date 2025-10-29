非洲豬瘟禁廚餘養豬 新北議員籲休耕農田生產植物性飼料

新北市長侯友宜今日赴新北市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

台中市出現非洲豬瘟病例，混有台中案場的688公斤彰化加工廠肉製品流入新北市。具有農業科系背景的新北市議員黃淑君今（29）日在市政總質詢建議，市府可調度新北休耕農田，規劃生產植物性飼料，目前全國僅5間大學有農學院，培養經濟動物獸醫人才，新北應開設人才培育課程，並做好豬肉替代品如魚類等調度。市長侯友宜表示，將與中央討論課程開設。

黃淑君指出，禁用廚餘養豬後，應思考替代飼料來源，新北有許多休耕農田，應進行生產規劃，耕作植物性飼料，盼以國產飼料替代進口飼料；另外，目前雞肉已出現漲價情形，市府應充分供應其他替代肉品，包括魚類、可攝取蛋白質的植物類等，供消費者選購。

侯友宜認同黃淑君的飼料建議，至於國產飼料品質他相信中央有把關。

有關廚餘清運，黃淑君說，新北現行廚餘均以垃圾車清運，應落實消毒，避免病毒擴散；在農業保險部分，市府應比照中南部，針對畜產輔導農會規劃農業保險；另外，國內對於經濟動物的獸醫培育資源有限，盼新北開設人才培育課程。

侯友宜回應，新北也很難招募獸醫人才，會與中央討論如何開設相關課程，也責成農業局針對農保進行規劃。

環保局長程大維指出，新北目前廚餘清運均要求民眾瀝乾、打包，以垃圾車清運；基於環境衛生、防疫考量，決議將熟廚餘送焚化廠銷毀，垃圾車每日都依照SOP消毒。

