世界青少年發明展新北3金3銀1銅 金牌數全國第一

第21屆「世界青少年發明展」今年在日本大阪舉行，新北市代表隊奪得3金3銀1銅，金牌數居全國第一，展現結合AI、環保與永續思維的創新實力，新北市長侯友宜今天在市政會議肯定學子們以創意和行動力站上國際舞台，為台灣爭光。

教育局長張明文表示，本屆世界青少年發明展8月在日本大阪登場，首度與「2025大阪關西世博會」共同舉辦，吸引13國近500位青少年展出156件作品，主題涵蓋「災害應變」、「綠能科技」、「便利生活」等11大領域。

教育局指出，林口康橋國際高級中等學校陳祈瑞以《AI滅火新紀元》榮獲繪圖組金牌，靈感源自氣候變遷下的野火災害，設計以人工智慧驅動、即時偵測火源並自動滅火的飛行機器人。

育才國小張呈澤在「災害管理與安全」組別以「電扶梯防推擠安全系統」奪金，運用紅外線與影像辨識技術偵測人潮擁擠情況，能即時警示並暫停運轉，有效防止推擠與跌倒事故。

康橋高中小學部許庭維以「新式人工鼻：豬肉氣味偵測器」榮獲金牌，利用氣相層析質譜儀，即時偵測極微量氣體分子，可應用於防疫邊境查驗與毒品偵測，已申請台、日、美3國專利。

張明文表示，新北長期推動「科學+學校計畫」、「新北科學日」及「科普環島列車」等活動，將科學教育帶入生活，提升學生探究實作與創新思辨力。今年新北市在第65屆全國科展勇奪6件全國第一、49件獲獎數全國最多。

