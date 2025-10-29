中市疫調10項有8項待釐清 防檢署籲清楚交代「人」的調查

立法院內政委員會29日邀請海洋委員會主任委員管碧玲（右）、海巡署長張忠龍（右後）、農業部動植物防疫檢疫署長杜麗華（中）、財政部關務署長彭英偉（左）等人，就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」進行專題報告，並備質詢。（記者廖振輝攝）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，針對台中市府昨遞交的初步疫調報告，農業部防檢署署長杜麗華今天在立法院答詢時說，報告10項還有8項有待進一步釐清，其中最嚴重的是有關「人」的調查，呼籲市府應交代清楚；她也提到，中央地方都要檢討，她自己也會檢討，而台中市府資料很欠缺，很多事項沒有釐清清楚。

立院內政委員會今天邀請內政部、海洋委員會主委、內政部警政署、海洋委員會海巡署等部會，就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委李柏毅質詢詢問，台中市府前天遞交的疫調報告有10缺失須補正，經補正後的狀況為何。杜麗華答詢說，防檢署收到初版後，確實還有8項有待進一步的整理，其中最嚴重的是有關「人」的調查，包括序組，如獸醫等問題，呼籲台中市府應該交代清楚，這涉及防疫作為。

李柏毅追問，第一例到底發生在什麼時候？杜麗華說，依照初步疫調判斷，異常發病是10月10日，但這還要追查，因為該案場豬隻是10月14日抽驗，往前推15天，從9月30日後的都要追。至於廚餘通報進度，杜麗華指出，從台中市府回報的資料中，檢核場的管理稽核有疏漏，好像從5月開始沒有通報。

民進黨立委張宏陸質詢時問，有關非洲豬瘟議題，中央問題比較多還是地方？杜麗華回應，目前還在疫調中，大家都要檢討，她自己也會檢討，而台中市府資料很不足，很多待釐清事項也沒有釐清清楚；張宏陸此時打斷詢問，「所以它的疏失比較多？」杜麗華回，目前資料是顯示如此。

農業部：海關攔截千件疑豬肉郵包 成功裁罰僅9件

國民黨立委牛煦庭質詢則關切非洲豬瘟入境管道，並詢問走私、郵寄夾帶豬肉製品的狀況。在走私部分，海委會主委管碧玲表示，大概有4萬多公斤的農漁產品走私，「豬肉沒有」，過去曾經查過整船的毛肚，牛肉製品、尤其牛雜比較多。

郵包部分，農業部動植物防疫檢疫署副組長亓隆祥答詢說，郵包寄件人與收貨人常常對不起來，雖然行政調查案件成案，但最後裁罰案件相對是比較少的。他補充，被海關攔截到疑似豬肉產品的郵包，移送到防檢署約有1000案，最後成功裁罰的僅有9件。

農業部防檢署署長杜麗華今天在立法院答詢時說，中市府疫調報告10項還有8項有待進一步釐清，其中最嚴重的是有關「人」的調查。（記者李文馨攝）

