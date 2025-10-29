非洲豬瘟衝擊小吃業 陳時中：禁運禁宰「小不忍則大亂」

行政院政務委員陳時中（右三），今與嘉義縣長翁章梁（左三）一同出席活動。（記者王善嬿攝）

台中梧棲養豬場22日檢出非洲豬瘟陽性案例，全國豬隻禁運禁宰再延長10天，管制至11月6日，影響使用溫體豬肉攤商、小吃店，陸續發布休店公告。行政院政務委員陳時中今天（29日）到嘉義縣出席活動時受訪說，防疫須步步為營，目前禁運禁宰最少要10天，「小不忍則大亂」，不需太排斥冷凍豬肉，也還有其他肉可以選擇，中央防疫政策每一步都會經過詳細評估，再進行下一步。

嘉義縣牙醫師公會今天在嘉義縣敏道家園舉行「2025年特殊需求者、樂齡長照潔牙觀摩活動」，陳時中、嘉義縣長翁章梁等人到場，為住民、參賽照顧服務員加油打氣。

媒體問到，因禁運禁宰延長10天，各地小吃店、攤商陸續休店，豬隻禁運禁宰期是否會再延長？陳時中說，防疫方面須步步為營，向大家報告，禁運禁宰延長最少要10天，大家對冷凍豬肉也不需要太排斥，還有很多肉可選擇，「小不忍則大亂」，我們每一步都會詳細評估再往下走。

翁章梁說，非洲豬瘟疫情最重要要守住、勿再擴散，與Covid-19疫情一樣，守住就不至於擴散，可以保護台灣豬的產業；包含嘉義縣等各縣市經訪視與檢驗，都未發現異樣，並持續性監看、與養豬戶互動聯繫，豬是養豬戶的財產，所有人都戰戰兢兢的情況下，希望能守住非洲豬瘟疫情勿擴散。

