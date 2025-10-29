竹北台元＋AI科技園區交通壓力倍增 議員林碩彥盼莊敬北路向北延伸

新竹縣議員林碩彥提議莊敬北路向北延伸，獲多位里長聯署支持，今天齊聚現場盼縣府儘快評估可行性！（記者廖雪茹攝）

新竹縣通往竹北市台元科技園區的「五叉路口」等周邊道路，尖峰時段塞爆了，附近再加入AI智慧園區，更讓上班族崩潰；縣議員林碩彥建請縣府積極研議莊敬北路向北延伸、直通縣道117線及環北路替代道路的可行性評估，獲多位里長聯署支持，今天齊聚現場高聲疾呼，希望縣府能夠加快腳步！

縣府工務處長戴志君表示，後續會彙整相關資料，提報國土署爭取生活圈可行性研究的經費，以針對土地的取得、工程的執行、經費的需求等各方面做深入的分析跟了解，以利後續執行推展的依據。

林碩彥、立委林思銘和徐欣瑩助理、竹北市民代表何宜芯及多位里長，今天上午10點許齊聚莊敬北路與中山路交叉口，縣府由戴志君到場說明。林碩彥和里長們表示，AI智慧園區、台元科技園區及昌益園區持續吸引大量就業人口進駐，尖峰時段在光明六路、莊敬北路、縣政二路等五叉路口一帶車流壅塞、事故頻傳，已成為地方居民長期關注的交通痛點。

林碩彥指出，他在議會定期會上多次提案，建請縣府推動新闢莊敬北路向北延伸，並進一步跨過鳳山溪連接縣道117線（新埔鎮義民路），同時拓寬環北路一段286巷，打通竹北往來湖口、竹北往來新埔任督二脈，以縮短竹北與湖口、新埔的通勤時間，打造竹北更安全、順暢的通勤路網。

林碩彥說，對此質詢，縣長楊文科當場承諾「此建設確實非常重要，若有經費將納入施作」。民國114年財劃法修正條文通過，新竹縣將增加177億元，但縣府115年度總預算審查中，該提案建設仍未編列相關經費；對此，他和里長們都很不滿及憂心，因此聯署表達心聲。

竹北市台元科技園區的「五叉路口」，指的是縣政二路、環北路、中正西路、中山路交匯路口。戴志君表示，對於五叉路口壅塞紓緩及替代道路，縣長楊文科率縣府團隊積極推動的「十大交通建設」中，已針對既有的褒忠路提出拓寬計畫來分流車潮，此案已獲交通部公路局核定9.75億元經費，預計11月工程發包，將現行路幅9公尺拓寬至18公尺，雙向各2車道。

林碩彥說，竹北人口約22萬，實際在竹北工作人口達30萬人，地方公共建設需提早規劃因應，希望中央和縣府審慎評估敬莊北路延伸的可行性。

