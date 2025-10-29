議員彭佳芸要求新北加強稽查養豬業頻率 補足公職獸醫師防疫

新北市議員彭佳芸今質詢市府掌握、查核豬農狀況。（翻攝「新北市議會網路直播」YouTube）

新北市議會民進黨團今在議會總質詢非洲豬瘟疫情議題，議員彭佳芸就台中王姓獸醫案例，詢問新北市府掌握、查核豬農狀況，環保局長程大維表示，新北市66家使用廚餘養豬業者從22日至今已進行3輪稽查；動保處每月現場查核40場養豬場。彭佳芸要求加強稽查頻率，並補足獸醫師人力防疫，徹底防堵豬瘟。

現行規定，養豬業者以廚餘餵豬應在90度高溫蒸煮1小時，且每天上傳蒸煮廚餘畫面，彭佳芸質詢提問，台中環保局沒掌握到台中豬農未每天上傳畫面，新北市環保、農業局有每天掌握？

程大維表示，農業、環保局的相關資料每天會互相勾稽、聯繫，目前中央已要求新北市66家使用廚餘養豬業者的查核工作，包括豬農上傳照片、現地稽查，66家業者，從10月22日至今開始已進行第3輪稽查，平均1家稽查2次以上。

農業局長諶錫輝表示，業者取得畜牧場登記證時，就需聘用獸醫師，新北市107間養豬場中，有8位特約獸醫師；動保處每個月現場查核40場養豬場。彭佳芸建議，稽查頻率應加強，徹底防堵非洲豬瘟，以便發生狀況時，即時止損。

彭佳芸還提到，獸醫師除動植物防疫，現在還要面對非洲豬瘟，負擔很重，新北公職獸醫師缺額達3成，只有26位，包含動物、收容防疫，加上非洲豬瘟，負擔非常重，應補足人力防疫。

諶錫輝回應，考試院提供的資料今年報考人數偏低，今年的缺額可能補不上；新北市長侯友宜表示，獸醫師補足是市府很大的目標，他日前也跟農業部長陳駿季報告，陳部長也知道此事，盼除了不開業獎金，也希望提高留任獎金到2至3萬元的，讓更多人願意留在公部門，大家都在努力。

新北市議會民進黨團今端上台灣豬漢堡，邀新北市長侯友宜品嘗。（記者黃政嘉攝）

