連死豬數都「校正回歸」 盧秀燕挨批「只會做民調 不會做疫調」

台中市議會民進黨團總召王立任率黨籍議員召開「盧秀燕只會做民調、不會做疫調」記者會，指出台中市府在豬瘟疫情期間所提供的資料「多次變動、內容不確定」，導致中央與社會各界難以掌握真實疫情狀況。（記者廖耀東攝）

台中爆非洲豬瘟破口，台中市政府疫調說法一變再變，連遭中央災變中心狂打臉，各界撻伐錯失防疫時間，民進黨台中市議會黨團今強烈譴責，疫情爆發都已第8天，台中市府到昨天都還在「更新」通報時間、通報人及獸醫數，連豬隻死亡數都「校正回歸」，根本「只會做民調、不會做疫調」，要求盧秀燕道歉，農業局及環保局長下台負責。

黨團總召王立任批評，台中爆非洲豬瘟疫情，但台中市疫調卻一再曝「破口」，連獸醫對象及獸醫人數都掌握得不清不楚，根本「只會做民調、不會做疫調」，盧市府欠全台灣養豬產業及相關上下游一個「交代」。

多名議員也接力痛批，張芬郁怒批，疫情波及活豬禁運禁宰，全台無肉可賣，不少小吃攤商被迫放「無肉假」，市府造成的衝擊扛得起來嗎；陳淑華說，市府拖10天才採樣，聲稱10/20採檢的兩獸醫明明都是動保處人員，市府第一時間不說在隱匿掩蓋什麼，怠惰失職更無能推諉卸責。

黃守達更質疑市府說的死豬數跟豬農說詞出現39頭落差，稱是豬農記錯，但每頭豬至少可賣上萬元，少了近40萬，豬農有可能記錯嗎；林祈烽，選舉有假民調，沒想到盧市府面對疫情竟也有「假疫調」，疫調竟連豬隻死亡數都可以「校正回歸」；施志昌也斥病死豬數協助載運病死豬的養豬協會一定很清楚，死豬數變來變去，「官僚殺豬」只想大事化小騙市民。

蕭隆澤、江肇國也斥，盧市府「挖地球救廚餘」，在台中倒出11處「燕垃湖」奇景，廚餘場更只查不到5%，都已造成疫情破口，盧市府迄今還在「廢」。

包括林德宇、謝家宜、陳俞融、陳雅惠、李天生及周永鴻痛批，疫情發生都已經8天，盧市府卻仍無法還原10月14日發生的事情、「歹戲拖棚」，盧秀燕無能、無心、害慘全台灣養豬產業；眾人均斥盧市府只會做民調，不會做疫調，盧秀燕應道歉。

議員周永鴻拿出網友梗圖看板分享，盧市府提出獸醫「加1」，直指市府團隊荒腔走板的疫調狀況！（記者廖耀東攝）

