基隆仁愛區公所停車場老舊髒亂 民眾諷適合拍恐怖片

民眾投訴基隆仁愛區公所地下停車場設施老舊。（基隆市政府提供）

基隆市仁愛區公所地下停車場收費標示錯誤，設施老舊、環境髒亂，民眾諷刺說「適合拍恐怖片」。市府今天表示，已要求業者立即改善，若有逾期改善或改善不完善，將依據契約罰款，今年會進行整體環境更新規劃設計。

有民眾在社群媒體表示，基隆多雨很需要室內停車場，但是仁愛區公所地下停車場感覺完全沒在維護，停車場出入口招牌標示半小時10元，卻是半小時收費15元，入場方式是舊式取票卡，出場得在閘門口前機器投幣，出場時按了要發票卻沒吐出發票。

此外，公務車位在地下2層月租、臨停車輛在地下3層，但地下2層的殘障車格卻長期停放1台跑車，前陣子還遭到扣牌，感覺是有權有勢的人停的，根本沒在管理。無電梯直達地下停車場，須步行至地下1層才能搭乘，地下3樓樓梯間門口正好是污水處理孔， 遇到維修地上都是污水，沒路可走；民眾形容，樓梯間陰暗骯髒，適合拍恐怖片。

市府指出，仁愛區公所地下停車場入口處費率招牌錯誤，市府已請停車場委外營運業者儘速完成更正；有關發票問題，經洽詢委外廠商，當日發票剛好用罄，後續體育場也將派員稽查改善；地下2層停車格民眾反映停放跑車已經移開；環境衛生部分，體育場表示，要求委外營運廠商加強清理，將不定期派員稽查改善情形，若有逾期改善或改善不完善，將依據契約罰款。

仁愛區公所地下室內停車場2007年4月委外經營，設備及設施老舊，市立體育場目前已完成仁愛區公所地下室改善工程基本設計，正進行細部設計，完成後將盡速辦理工程發包及設備、設施改善，提供市民良好的停車環境。

基隆仁愛區公所地下停車場收費標示錯誤已改善。（基隆市政府提供）

