    新二代莊玉雪投入技職 獲選國手將迎戰國際技能競賽

    2025/10/29 12:01 記者王涵平／台南報導
    就讀彰化二林工商室內空間設計科的莊玉雪，8歲才由越南返台就讀，因獨立與不怕挑戰的個性，以創作實力投入技職展示設計項目，今年獲選國手後積極備戰，盼明年國際技能競賽奪得佳績。

    莊玉雪在8歲前住在越南由外公外婆照顧，回到台灣後因文化及語言隔閡，跟著妹妹從幼稚園開始學習，國中的手作課程啟發對技職的興趣，決定投入技能競賽選手的行列，起先報名漆作裝潢職類，雖然認真備賽卻僅拿下全國賽佳作成績。雲嘉南分署訓練師林裕強觀察到莊玉雪有極強的創作能力，綜整評估其優劣勢後，建議轉參賽展示設計職類。

    莊玉雪表示，展示設計題目僅有試題簡介，選手從解題到完成展框，中間包含板材切割、漆作施作、繪圖設計、道具組裝、燈光調整等工序，除注意的環節相當多，許多技法還需要重頭開始學習，但看著作品從無到有的過程，那種成就感使她練習常常忘記時間，回過神已晚上9點、10點。

    每兩年舉辦一次、素有技能競賽界奧運之稱的國際技能競賽，48屆將於2026年在中國上海舉辦，勞動部公告我國將派出參賽的54位新科國手；首次參加分區賽便問鼎國際的展示設計國手莊玉雪以黑馬之姿突破重圍獲選國手資格。

