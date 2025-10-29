為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    重陽節逢詩人余光中冥誕 中山大學辦AI詩意展向大師致敬

    2025/10/29 12:19 記者許麗娟／高雄報導
    「To be」以余光中對「存在」的哲思為出發點，運用生成式影像與互動投影，讓詩意在光影間交錯。（記者許麗娟攝）

    「To be」以余光中對「存在」的哲思為出發點，運用生成式影像與互動投影，讓詩意在光影間交錯。（記者許麗娟攝）

    今（29）日是農曆九九重陽節，也是詩人余光中的農曆生日冥誕，中山大學文學院以詩意向大師致敬，以AI生成藝術與互動裝置重新詮釋余光中的詩作，舉辦「AI、詩與光影：當靈光遇見陽光」雙聯展，同時也為中山45週年校慶揭開序幕。

    中山大學文學院副院長兼策展人之一羅景文指出，展覽分為「靈光『現』場：文藝家與他們的產地」與「縮時顯影：季節光影印象」兩大展區。「靈光『現』場」由藝術家陳昱榮、謝福音以及中山大學研究群共同創作，以詩人余光中的作品為靈感，結合AI生成圖像、聲音轉譯與互動裝置，讓觀眾在詩的語境中身臨其境，如「冷雨低迴」取材自余光中的〈聽聽那冷雨〉、〈雨聲說些什麼〉等詩作，透過聲音辨識與影像轉譯技術，將詩句節奏轉化為聲波與水紋，讓觀者彷彿置身於詩人筆下的雨幕之中。

    「縮時顯影」則由中山大學南嶼詩社與文學院師生共同策展，以「複色光」、「光閘」、「菲林」、「失焦」4個篇章，詩人觀照環境或自身，將四季的光影變化和生活輪轉化作展覽現場的季節印象與情感密語。

    中山大學校長李志鵬表示，這場展覽以藝術回應科技浪潮，這場展覽提醒我們，在AI普及的時代，創作的靈光與感性依然無可取代。展覽即日起至11月7日在中山大學360藝文空間登場。

    「冷雨低迴」透過聲音辨識與影像轉譯技術，將詩句節奏轉化為聲波與水紋。（記者許麗娟攝）

    「冷雨低迴」透過聲音辨識與影像轉譯技術，將詩句節奏轉化為聲波與水紋。（記者許麗娟攝）

