    首頁 > 生活

    台中老巷道寬4公尺遭違停 汽機車閃車跨雙黃線被魔人檢舉開罰

    2025/10/29 13:45 記者黃旭磊／台中報導
    民進黨台中市議員陳雅惠（中）等人，痛批雙黃線劃設很差。（記者黃旭磊攝）

    民進黨台中市議員陳雅惠（中）等人，痛批雙黃線劃設很差。（記者黃旭磊攝）

    台中市東南區東英五街、東英路口、新和街、美和街等老舊巷道，路幅多僅4、5公尺寬，卻被畫上禁跨雙黃線，兩側被停車後，路幅僅剩不到3公尺，汽機車會車越線閃避，竟遭檢舉開罰，民眾苦笑稱「根本閃不過去，沒辦法不違規。」

    民進黨台中市議員陳雅惠今天在議會質詢，痛批市府標線僵化，讓駕駛「不是違規，是被逼違規」，依交通部規定「6公尺以上路段得設分向線」，只是建議性標準，交通局卻照本宣科、一線畫到底毫無彈性，要求年底前提出「雙黃線合理化調整計畫」，讓標線設計回歸安全。

    民進黨台中市議員張芬郁指出，交通局早在2023年就承諾盤點十米以下道路的雙黃線，但因跨里意見不一便停擺，民進黨議員謝家宜也批評，標線補繪效率極差，「反映半年都沒補，是人力不足還是執行力太差？」

    交通局長葉昭甫說，原則上10米以下路段可依實際路況彈性調整，部分仍維持雙黃線，而全台中巷弄眾多、人力經費有限，將優先處理高風險區段，並加強與區公所、里長溝通協調，至於斑馬線磨損問題，局方承諾檢討巡查頻率與橫向協調機制。

    台中部分巷道寬僅4-5公尺，汽機車閃車跨雙黃線遭檢舉。（台中市議員陳雅惠提供）

    台中部分巷道寬僅4-5公尺，汽機車閃車跨雙黃線遭檢舉。（台中市議員陳雅惠提供）

