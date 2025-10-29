為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    總統盃黑客松聚焦環境與AI 蕭美琴：政策落實創新象徵社會進步

    2025/10/29 12:05 記者楊綿傑／台北報導
    副總統蕭美琴29日出席出席「總統盃黑客松」工作坊，鼓勵全民以黑客精神打造永續智慧國家。（記者劉信德攝）

    2025總統盃黑客松今舉辦工作坊活動，初選入圍的20組團隊將與專家共創，精進創意。副總統蕭美琴出席致詞時肯定所有競賽團隊勇於發掘並解決問題，輔以科技創新方法，透過跨領域及各部門合作，共同解決台灣面對的挑戰，盼將創新主張落實在政策，體現公民參與及台灣社會進步的象徵。

    今年黑客松由環境部承辦，主題為「雙軸轉型、綠色成長」，共有178件提案參賽，今天由初審入選的20組團隊公開介紹提案，內容涵蓋碳盤查應用、智慧城市治理、高溫預警、石綿廢棄物通報等各面向內容。為鼓勵創新，還首度增設「獎金機制」、「AI應用公共服務創新獎」，獲選的6組團隊將可各獲20萬元獎金。

    蕭美琴已是第二度參與活動，她分享自己的觀察，競賽具有3項特點，首先是「勇於發掘問題解決問題的用心」，對於公共政策、地緣政治、經貿環境、民眾食衣住行等各項新挑戰，她認為公務團隊該具有態度越積極、越勇於面對問題，才能解決問題的態度，這也是台灣最具爆發力 的進步力量。

    第二個特色則是「導入科技創新」，透過科學方法，持續以世界新興科技、新工具導入與應用，以減緩人力與資源的不足。第三個特色是透過「公私部門合作、跨域整合、導入產官學研力量」一起面對問題及解決問題，如民間的夥伴除了自己協助的事業、專業之外，把力量擴大一起解決台灣面對的問題，解決台灣社會當前的挑戰。

    行政院副院長鄭麗君致詞指出，台灣公民科技創新的力量越來越茁壯，有大家的投入持續，透過開放資料、科技創新，以及公私協力，為社會的各種問題提出各式各樣的解方，不僅解決社會問題，同時也創新政府公共服務，產業創新，已匯聚成一股驅動智慧國家永續發展很重要的創新力量。

    鄭麗君也提到，面對2050淨零轉型，台灣已提出轉型路徑及減碳行動計畫，環境部也已設置環境資科司，且要設立人工智慧與資料中心提升環境治理；今年也是AI戰略布局關鍵年，我國已經提出人工智慧基本法，AI新十大建設明年相關公務預算近311億，以強化各面向智慧應用並促進綠色成長。

    「總統盃黑客松」工作坊29日在台北國際會議中心舉行，由20組初審入選團隊公開介紹提案，聚焦在環境議題與AI新創解方。（記者劉信德攝）

