台中爆發非洲豬瘟疫情 南投名間關聨場沒有異常

南投農產運銷公司入口設有消毒設備，針對進出運豬車等車輛消毒。（記者張協昇攝）

台中爆發非洲豬瘟疫情，南投家畜疾病防治所所長唐佳永今（29日）表示，已完成全縣79家養豬場2輪疫調，預計今天會完成第3輪疫調，經往前推移追查，名間鄉有1家養豬場，與發生非洲豬瘟的台中養豬場係有化製車或運豬車往來的關聯場，但目前並無異狀。

議員吳國昌今在議會質詢時，關切縣內防制非洲豬瘟情形，要求縣府家畜疾病防治所與南投農產運銷公司說明南投飼養的豬隻，有沒有辦法供應縣內市場?如果沒有，豬源大都來自那些縣市?要求相關單位嚴謹把關，千萬不能有破口，以免養豬戶傾家蕩產。

南投家畜疾病防治所所長唐佳永答詢說，台中爆發非洲豬瘟疫情初期，通報與該養豬場有運豬車等車輛往來的40場關聯場，並無南投養豬場，但將時間往前推移，名間鄉有1家養豬場係關聯場，惟加強疫調後並無異狀。

南投農產運銷公司總經理周義雄說，該公司每天約拍賣2100頭豬隻，1年約60萬頭，南投縣養豬場每天約供應7萬頭豬，因此豬源大都來自雲林、彰化及台南，雖然目前因禁運、 禁宰豬隻而休市，但該公司仍每天 清消，未來恢復豬隻拍賣後，必須加強防制豬隻與運豬車交叉感染。

南投家畜疾病防治所，已完成全縣79家養豬場2輪疫調。（南投縣政府提供）

