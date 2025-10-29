不怕廚餘海嘯！宜蘭市五大社區靠黑水虻去化

台灣大學昆蟲系名譽教授石正人（右）介紹「黑水虻自動化飼育塔」。（圖由宜蘭市五大社區提供）

受非洲豬瘟影響，中央祭出禁廚餘餵豬政策，面對廚餘海嘯，宜蘭市五大社區靠黑水虻協助去化，在教育部及耕莘健康管理專科學校支持下，由台灣大學昆蟲系名譽教授石正人設置「黑水虻自動化飼育塔」，打造「零廚餘」社區示範基地。

黑水虻被視為是繼家蠶和蜜蜂後，最有潛力被大規模量產應用的經濟昆蟲，透過黑水虻轉換，能夠協助解決包括廚餘等有機廢棄物的處理問題，幼蟲還能作為家禽、家畜和水產養殖的飼料來源。

宜蘭耕莘醫護專科學校透過教育部校園USR「大學社會責任實踐」計畫，與石正人、宜蘭愛加倍關懷協會合作，在五大社區引入「黑水虻自動化飼育塔」，作為社區集中廚餘處理中心，並取代傳統人力飼育模式，協助去化家庭廚餘及廢棄物。

五大社區發展協會表示，受非洲豬瘟影響，延伸而來的家庭、餐飲及有機廢棄物與日俱增，透過這套系統將能大量分解廚餘，以科技取代掩埋與焚化，兼顧環保與永續，感謝教授石正人的研究，藉由推廣運用，協助化解廚餘回收議題。

五大社區發展協會指出，現階段除去化社區廚餘，也將作為環境和食農教育場域，以教育實踐結合環保行動，盼能成為宜蘭推動資源循環的重要力量，並藉由社區示範基地的設置，朝「零廚餘」目標邁進。

宜蘭市五大社區「黑水虻自動化飼育塔」將能協助去化社區廚餘。（圖由宜蘭市五大社區提供）

