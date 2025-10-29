為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「北教大王力宏」遭爆劈腿12女 校方：若違相關規定不寬貸

    2025/10/29 11:46 記者楊綿傑／台北報導
    北教大許姓教師遭爆劈腿多女，校方表示正在了解中，若違反相關規定絕不寬貸。（資料照）

    國立台北教育大學許姓教師遭爆已婚又劈腿12名女子，北教大今天表示，將依法、依程序進行處理，目前正在了解中，若有違反相關規範，將懲處不寬貸。

    北教大許姓教師是國語文教學領域權威，由於外形陽光，有「教育界王力宏」之稱。他經常受邀至各地分享，與不少國小教師互動，但已婚的他遭媒體爆料，劈腿人數多達12人，身分包括教師、校長、學生，還有網紅女作家與出版社編輯等，更被指控有一套玩膩了就甩掉對方的SOP的渣男行徑。

    北教大對此回應，已注意到各大媒體對許姓老師之相關報導，學校對教師品格與行為一向秉持嚴謹要求，因報導涉及當事人名譽及校譽，將本於尊重個人隱私與程序正義的立場，依法依程序進行了解與處理。

    北教大提到，目前正針對相關情事進行初步了解，倘經查證有違反法令或教職員服務相關規範，將依規定議處，絕不寬貸。同時也呼籲外界與媒體朋友，在報導與轉載時應尊重事實查證，避免擴散未經證實之內容，以維護當事人權益及校譽。

