為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中市9處廚餘掩埋場10/30喊停 環境部官員反應曝光！

    2025/10/29 12:12 記者黃宜靜／台北報導
    台中市環保局宣布30日起將停止使用9處掩埋場去化廚餘，環境部常務次長沈志修表示，改成焚化方式「我不驚訝」，焚化與掩埋都是緊急處理方式，但仍應照指引執行。（資料照）

    台中市環保局宣布30日起將停止使用9處掩埋場去化廚餘，環境部常務次長沈志修表示，改成焚化方式「我不驚訝」，焚化與掩埋都是緊急處理方式，但仍應照指引執行。（資料照）

    台中市長盧秀燕昨（28日）在市政會議宣布，豬隻禁餵廚餘10天期間，由全市4處掩埋場暫置駐留廚餘應變，但廚餘掩埋過程引發民眾及民代質疑宛如「燕圾湖」、「廚餘海」，因此中市環保局今表示，預計30日起將停止使用9處掩埋場去化廚餘；對此，環境部常務次長沈志修表示，改成焚化方式「我不驚訝」，焚化與掩埋都是緊急處理方式，但仍強調應照指引執行。

    立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請環境部、衛生福利部、農業部、經濟部、教育部、國防部就「防範非洲豬瘟疫情擴散，強化全國廚餘去化問題以及後續防疫、清消等作為」提出專題報告，並備質詢。

    台中市環保局今早宣布，預計30日起將停止使用9處掩埋場去化廚餘；對此，環境部長彭啓明於會中休息時間接受媒體採訪時表示，台中市4處掩埋場不符合掩埋規定，其中2處已改善完成，另2處則預計今日改善；目前台中焚化爐並沒有代燒其他縣市的垃圾。

    沈志修建議廚餘送焚化爐瀝乾後搭配垃圾混燒

    沈志修補充，目前廚餘掩埋問題大家十分關注，且廚餘無法暫存，但垃圾經打包後，可暫存、不會有環境衛生問題，「如果我是環保局局長會把廚餘送焚化爐瀝乾後，搭配垃圾混燒，可解決廚餘處理困難，這是緊急處理的選項之一」，因此也請各縣市評估，「它（台中市）現在改成焚化我不驚訝」，焚化與掩埋都是緊急處理方式，但仍強調，應照指引執行。

    吃多少煮多少 彭啓明籲廚餘要瀝乾

    彭啓明於簡報時表示，掩埋場規定以10乘10公尺，深度為0.5公尺，每天要進行覆土，經稽查沒有確實執行需要改善。為確保廚餘應變清運處理順暢，呼籲民眾「在家吃多少煮多少，出外吃多少點多少」，並做好廚餘排出前要瀝水的工作。疫情時間以不改變民眾生活為目標，因此短期以肥料化、能源化為優先，輔以焚化、掩埋妥善處理。

    環境部長彭啓明呼籲民眾「在家吃多少煮多少、外出吃多少點多少」，廚餘要瀝乾。（記者王藝菘攝）

    環境部長彭啓明呼籲民眾「在家吃多少煮多少、外出吃多少點多少」，廚餘要瀝乾。（記者王藝菘攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播