台中市9處廚餘掩埋場10/30喊停 環境部官員反應曝光！

台中市環保局宣布30日起將停止使用9處掩埋場去化廚餘，環境部常務次長沈志修表示，改成焚化方式「我不驚訝」，焚化與掩埋都是緊急處理方式，但仍應照指引執行。（資料照）

台中市長盧秀燕昨（28日）在市政會議宣布，豬隻禁餵廚餘10天期間，由全市4處掩埋場暫置駐留廚餘應變，但廚餘掩埋過程引發民眾及民代質疑宛如「燕圾湖」、「廚餘海」，因此中市環保局今表示，預計30日起將停止使用9處掩埋場去化廚餘；對此，環境部常務次長沈志修表示，改成焚化方式「我不驚訝」，焚化與掩埋都是緊急處理方式，但仍強調應照指引執行。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請環境部、衛生福利部、農業部、經濟部、教育部、國防部就「防範非洲豬瘟疫情擴散，強化全國廚餘去化問題以及後續防疫、清消等作為」提出專題報告，並備質詢。

台中市環保局今早宣布，預計30日起將停止使用9處掩埋場去化廚餘；對此，環境部長彭啓明於會中休息時間接受媒體採訪時表示，台中市4處掩埋場不符合掩埋規定，其中2處已改善完成，另2處則預計今日改善；目前台中焚化爐並沒有代燒其他縣市的垃圾。

沈志修建議廚餘送焚化爐瀝乾後搭配垃圾混燒

沈志修補充，目前廚餘掩埋問題大家十分關注，且廚餘無法暫存，但垃圾經打包後，可暫存、不會有環境衛生問題，「如果我是環保局局長會把廚餘送焚化爐瀝乾後，搭配垃圾混燒，可解決廚餘處理困難，這是緊急處理的選項之一」，因此也請各縣市評估，「它（台中市）現在改成焚化我不驚訝」，焚化與掩埋都是緊急處理方式，但仍強調，應照指引執行。

吃多少煮多少 彭啓明籲廚餘要瀝乾

彭啓明於簡報時表示，掩埋場規定以10乘10公尺，深度為0.5公尺，每天要進行覆土，經稽查沒有確實執行需要改善。為確保廚餘應變清運處理順暢，呼籲民眾「在家吃多少煮多少，出外吃多少點多少」，並做好廚餘排出前要瀝水的工作。疫情時間以不改變民眾生活為目標，因此短期以肥料化、能源化為優先，輔以焚化、掩埋妥善處理。

環境部長彭啓明呼籲民眾「在家吃多少煮多少、外出吃多少點多少」，廚餘要瀝乾。（記者王藝菘攝）

