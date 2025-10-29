遊刃有餘！彰化縣288噸廚餘燒光光 掩埋場「一滴也沒有」

非洲豬瘟疫情仍在關鍵期，彰化縣正常回收廚餘，但回收後全部運到溪州焚化廠燒掉，防止二次環境污染。（彰化縣環保局提供）

國內首例台中非洲豬瘟疫情目前進入關鍵期，全台仍在禁運禁宰中，台中爆發「廚餘之亂」被民代抨擊掩埋場淪為「廚餘海」徒增環境髒亂，甚至二次環境危害；彰化縣前幾年因應疫情禁廚餘養豬時也曾用掩埋場堆置廚餘而被詬病，這次，彰化縣環保局改變作法，全部送溪州焚化爐處理，彰化縣環保局長江培根霸氣指出，從本月22日公告禁用廚餘養豬來，全縣廚餘全部運送到焚化爐燒掉，掩埋場「一滴也沒有」！

環保局最新統計，因應這次非洲豬瘟疫情，全縣養豬廚餘去化（含33場廚餘養豬場與26鄉鎮市公所清潔隊回收廚餘）截至昨天（28日），焚化爐共處理288.34公噸，其中公所113.18公噸、養豬業者175.16公噸，另有10.9公噸由部分公所以黑水虻方式處理。

農業部公告自10月22日起全台禁用廚餘養豬15天，彰化縣內原本由清潔隊沿街回收廚餘，禁用期間仍照常回收，但環保局要求全數轉送溪州焚化爐銷毀。

江培根指出，溪州焚化廠近年來完成設備整改，加上自2024年7月起擴大實施強制垃圾破袋檢查與回收，焚化量與發電效益顯著提升，處理效能提高約6%，發電量更成長21%。隨著爐坑備用容量擴增，目前處理廚餘「游刃有餘」。環保局已通知業者維持原有清運模式，回收廚餘直接送焚化爐銷毀，禁餵養期間免費進場，不額外收取處理費用。

彰化縣去化廚餘從10月22日公告禁養豬後，已經燒掉近300噸廚餘了。（彰化縣環保局提供）

