    吉貝沙灘發現罕見偽虎鯨遺體 中華鯨豚協會派員跨海解剖

    2025/10/29 11:44 記者劉禹慶／澎湖報導
    吉貝沙灘發現鯨豚陳屍，證實為罕見偽虎鯨。（民眾提供）

    澎湖北海離島吉貝嶼，今（29）日民眾於吉貝北側沙灘，發現一條長約420公分，腹圍最大直徑約200公分的鯨豚（已死亡），無明顯外傷，吉貝安檢所已通報農漁局處理！根據農漁局初步判定為罕見偽虎鯨，由於屍體很新鮮，中華鯨豚協會下午將派員抵澎，進行解剖釐清死因。

    澎湖縣政府農漁局調查指出，今日上午8時30分左右，接獲吉貝安檢所通報發現死亡鯨豚1隻，經中華鯨豚協會辨識為稀有僞虎鯨，鯨豚死亡個體尚屬新鮮判斷具解剖研究價值，澎湖縣政府同意由中華鯨豚協會前往剖檢採樣，現場由吉貝安檢所協助以帆布或大垃圾袋等暫置，以待中華鯨豚協會下午前往採樣。

    根據文獻記載，偽虎鯨的智商很高，牠們具有高度的社會化、學習能力和解決問題的能力，儘管目前沒有確切的IQ分數，但科學家們透過研究偽虎鯨和虎鯨的行為，發現牠們在學習、模仿和社交方面展現出高超的智能。

    由於偽虎鯨擱淺的原因有多種，通常是多重因素的綜合結果，主要可歸納為自然因素（如疾病、迷途、地形複雜）及人為因素（如聲納、污染）。 集體擱淺可能與領頭個體失能有關，例如領航者生病或聽覺受損。 因此中華鯨豚協會派員抵澎，進行解剖釐清偽虎鯨擱淺死亡的原因，以利後續處理。

    由於偽虎鯨剛死不久，中華鯨豚協會派員抵澎解剖釐清死因。（民眾提供）

