海風號高級烤爐烘「抹布」挨轟 雄獅旅行社「還原過程」道歉

台鐵觀光列車海風號挨批，列車人員將擦拭布放進烤爐烘乾。承包業者說明，造成外界疑慮深感抱歉，會改善作業流程。（圖取自臉書社團「靠北台鐵」）

台鐵首列甜點列車海風號光票價就要數千元，但有乘客目擊列車上高級烤爐竟被拿來烘抹布。台鐵表示，食安問題零容忍，已要求承包廠商改進。承包營運的雄獅旅行社解釋，「擦拭布」僅用於擦拭清洗後杯具，放入烤箱烘乾，並自動清洗與消毒，造成外界疑慮深感抱歉，會改善作業流程。

交通部及雙鐵今天（29日）赴交通委員會報告備詢。立委林國成表示，台鐵觀光列車海風號看起來很不錯，但有人拍到，列車上高級烤爐竟拿來烘抹布，很多旅客結束旅程之後，都感到相當滿意，若讓他們看到這一幕，恐怕食不下嚥。

林國成認為，海風號雖然是委外經營，但台鐵管理階層仍有監督責任，食安問題零容忍，不能開玩笑，是刻不容緩要解決的問題，不是沒人看到就是乾淨。台鐵董事長鄭光遠也同意「食安問題零容忍」，直言確實不應該，已要求廠商馬上改進。

此事在網路引起討論。網友表示，發展高級觀光列車需方方面面考慮，拿高級烤箱來烘抹布很掉價，應多準備幾組靠站後再替換。但有民眾認為這不是問題，自己也用微波爐煮抹布殺毒；還有人說，這一款蒸烤箱有蒸洗抹布殺菌的功能。

該款烤箱不同規格價格稍有差異，引起討論的烤箱規格，網路售價落在40多萬元。有網友直言是「我的夢幻家電清單」；還有人開玩笑，該牌烤箱「做什麼都是對的」。

承包廠商雄獅旅行社回應，照片中的擦拭布僅用於擦乾清洗後的杯具，使用後會放入烤箱烘乾並自動清洗與消毒。對於造成外界疑慮，雄獅深感抱歉，並已立即改善作業流程，確保衛生安全。

