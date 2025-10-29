為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    好消息！北投泉源公園泡腳池重新啟用 每週開放6天

    2025/10/29 11:40 記者孫唯容／台北報導
    台北市北投區3處公園設免費泡腳池，去年因地震影響暫停開放，產發局今天宣布，泉源公園溫泉泡腳池即日起重新開放，將先試營運。（台北市產發局提供）

    台北市北投區3處公園設免費泡腳池，去年因地震影響暫停開放，產發局今天宣布，泉源公園溫泉泡腳池即日起重新開放，將先試營運。（台北市產發局提供）

    台北市北投3處公園設有免費泡腳池，不過去年0403地震後，北投區溫泉井受影響降溫，泉源公園泡腳池因此暫停開放已超過1年，台北市產業發展局今（29）日表示，泉源公園溫泉泡腳池即日起重新開放，將先試營運，每週開放6天。

    北投3處公園有泡腳池，包含泉源公園泡腳池、復興公園泡腳池、硫磺谷泡腳池，吸引許多民眾使用，不過去年因為0403地震，北投區溫泉井出水溫度降低，因此產發局在去年5月20日暫停開放珠海路義方國小正對面泉源公園的泡腳池，集中溫泉資源給離捷運站較近的復興公園，以服務較大部分民眾。

    產發局今天宣布好消息，泉源公園溫泉泡腳池園區即日起重新開放試營運，開放時間為每週二至週日，上午8時至下午6時，提供民眾泡腳服務。產發局指出，如有任何疑問，歡迎撥打泡腳池服務專線0916-517-613或 0916-872-265，將有專人服務。

    泉源公園溫泉泡腳池園區

    北投區珠海路155號（義方國小）正對面

    （1）可由「北投捷運站」搭乘小28公車至「泉源公園」站抵達。

    （2）可由「北投捷運站」搭乘230、小7、小22及小26路等公車至「郵政訓練所」站步行約200公尺抵達。

    硫磺谷溫泉泡腳池園區

    北投區泉源路77號斜對面，陽明山國家公園硫磺谷遊憩區內

    附近停車方便，亦可於北投捷運站搭乘小7、小9、小26公車於「彌陀寺站」下車。

    復興公園溫泉泡腳池園區

    北投區中和街61號對面

    （1） 捷運：「新北投捷運站」出站向左走250公尺即可到達。

    （2） 公車：「新北投站」216區、218、218區、218直、223、266、602、小6、內科通勤16、南軟通勤北投線。「北投公園站」129、230、小7、小9、小22、小26。

