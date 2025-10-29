台中公車脫班誤點嚴重 市府稱「缺駕駛」將加薪留人才

台中市公車遭公車族抱怨經常脫班或誤點。（記者張軒哲攝）

台中市議員謝家宜今（29）日在市議會質詢指出，網路許多公車族調侃，台中市公車「台中Go」App顯示到站時間是「玄學」，公車族反映APP顯示公車行駛中，但這班公車明明就等不到，公車誤點或脫班情況很嚴重。

今日民進黨市議員謝家宜與張芬郁、陳雅惠、陳淑華、陳俞融、蕭隆澤等人針對台中市公車議題聯合質詢。謝家宜表示，例如675公車班次就很少，一小時才一班車。另外，北屯重劃區區域公車路線少，學生上下學受到影響。

台中市交通局長葉昭甫表示，並鼓勵市民下載「台中Go」App，不僅能綁定電子票證，還能精準掌握公車到站時間，全市公車每日發出超過8000個班次、規劃238條公車路線，形成市民日常重要交通動線。

葉昭甫說，近年因駕駛人力短缺，部分路線雖有調整，但市府透過加薪、改善休息空間等措施留住人才，連續兩年調薪共8000元，專業駕駛陸續回流，市府全力打造「台中Go」交通行動服務平台，提供公車動態與多元交通資訊，並以圖像化地圖介面呈現，實現智慧、無縫的出行體驗。未來交通局將持續優化平台功能，擴大與在地產業合作，推動創新服務。

民進黨台中市議員謝家宜（右三）、張芬郁（右二）、陳雅惠（左三）、陳淑華（左二）、陳俞融（左一）、蕭隆澤（右一）等人針對公車議題聯合質詢，謝家宜指出，有些公車班次過少，網路還有公車族調侃「台中Go」App顯示到站時間是「玄學」，根本等不到車。（記者張軒哲攝）

