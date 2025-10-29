為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中「燕圾湖」政策再轉彎！ 10/30起剩這3處可倒廚餘

    2025/10/29 11:05 記者黃旭磊／台中報導
    台中市廚餘「燕圾湖」從30日起僅剩3場，圖為霧峰場倒廚餘情形。（圖由台中市議員江和樹提供）

    台中市長盧秀燕28日在市政會議宣布，豬隻禁餵廚餘10天期間，由掩埋場暫置駐留廚餘應變，由於多處掩埋場等緊急場地，被民進黨市議員何文海、周永鴻等人發現倒成「廚餘海」、滾滾廚餘瀑布「噁到爆」，還有民眾嘲諷為「燕圾湖」（秀燕垃圾湖），環保局今天表示，預計30日起，暫停9處掩埋場去化廚餘，只剩文山、沙鹿、后里3場可倒廚餘。

    環保局強調，預計明天起，除文山、沙鹿、后里3場掩埋場外，其餘9場完成階段性防疫任務，不再使用掩埋廚餘，原對外（民營可倒）開放文山、沙鹿、后里、霧峰4場，對內開放神岡、烏日、清水、龍井、大肚、大甲、外埔及大安等8場，其中，9場已完成階段性防疫任務，不再使用掩埋廚餘。

    環保局說，本次廚餘因應防疫，採掩埋處理依中央指引去化進行，陸續緊急調度12處掩埋場進行廚餘掩埋，經調度盤點，廚餘採取掩埋、焚化發電、沼氣發電等方式多元處理，有效紓緩去化壓力，預計30日起將停止使用9處掩埋場去化廚餘。

