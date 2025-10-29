為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    2025台北溫泉季明登場 警公布交管措施

    2025/10/29 11:18 記者王冠仁／台北報導
    警方屆時將在現場周邊交管。（記者王冠仁翻攝）

    「2025台北溫泉季」即將於10月30日至11月3日，於台北市北投區光明路及七星街登場，由於活動期間將舉辦踩街遊行，警方為了活動秩序與安全，在今天宣布屆時將舉辦相關交通管制措施，呼籲民眾行經管制路段要遵守現場員警與義交指揮。

    北投分局指出，此次活動從明天開始，持續到11月3日，其中11月1日早上10時至10時40分，以及11月2日下午14時30至15時，將舉行踩街遊行活動。

    為維護活動交通秩序與安全，11月1日9時40分起及11月2日14時10分起，光明路（磺港路至大業路）實施彈性交通管制，並於遊行隊伍自光明路全數進入七星街後，視現場實際交通狀況提前或延後管制時間。

    警方說，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；另本次集會活動管制措施亦將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，特別籲請駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段。

    警方公布交管範圍圖。（記者王冠仁翻攝）

