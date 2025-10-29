禁運禁宰15天基隆攤商受影響 議員促減免租金

基隆市議員張顥瀚要求市府補助肉攤租金。（記者盧賢秀攝）

台中養豬場爆發感染非洲豬瘟，行政院禁運禁宰15天，市場內豬肉攤商和小吃業斷貨營業受影響，有些已經歇業，市議會今天要求市府補助公有市場的豬肉攤位租金，並研擬店家暫時歇業損失的相關補助。

基隆市議會今天召開定期會，市議員張顥瀚提出緊急動議，指國內爆發非洲豬瘟疫情，雖然基隆為全台唯一沒有養豬場及相關產業，但為了防堵病毒蔓延、確保病源掌控，中央日前宣布暫停全國豬隻運輸與屠宰15天，讓不少小吃攤、餐廳業者陷入「斷貨危機」，對批發市場上的零售業者更是帶來嚴重衝擊。

請繼續往下閱讀...

為降低疫情帶給本市市民的民生衝擊，建請基隆市政府針對禁運期間受影響公有市場的豬肉攤進行減免攤位租金，並請產發處應主動研擬店家暫時歇業損失的相關補助，苦民所苦。

市議員張芳麗、吳驊珈和呂美玲等人認為，新冠肺炎疫情期間也有相關補助，不過公有市場攤位租金只有幾百元而已，補助水電支出比較實際。

市府產業發展處長蔡馥嚀表示，會全面盤點，研議減免租金等補貼措施。

基隆公有市場的豬肉攤商多已歇業。（記者盧賢秀攝）

基隆公有市場的豬肉攤商多已歇業。（記者盧賢秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法