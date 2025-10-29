宜蘭2校獲雙語國際教育認證 每週至少3節課學外語

宜蘭縣推動雙語教學，今年共計7校通過雙語教育星級認證，全縣目前累計29校獲認證。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣推動雙語教學，今年共計7校通過雙語教育星級認證，其中興中國中、壯圍國小更榮獲雙語國際教育特色學校認證，除固定班級數每週至少3節課學習外語，還在課程中融入國際教育議題，提高學子國際素養。

宜蘭於108學年起，透過雙語教育學校認證計畫，鼓勵各校投入雙語教學，參與學校需進行為期2年雙語課程實施，並由專家學者在第1年入校，進行輔導訪視與公開觀課，依指標評比。

計畫推動迄今，宜蘭有22校獲認證，今年再增7校，包括興中國中、壯圍國小通過雙語國際認證，冬山國中、永樂國小、大隱國小、冬山國小及梗枋國小等5校，也拿到雙語潛力認證，每週至少規劃1節雙語教學。

興中國中主要營造雙語情境教室與校園布置，並融入藝術領域，與外籍教師一同備課、授課，師生還走出社區探索日常，從環境中學習外語；壯圍國小則將雙語結合體育領域，藉由運動賽事延伸學習場域，另建置英語村，商店、戲院、郵局等模擬場域，供學子展現外語能力。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，宜蘭累計29所國中小獲雙語認證，期許未來全縣100校都能陸續取得認證，選擇合適科目進行雙語教學，今年度更將國際教育議題融入課程，發展出培養學生具全球公民素養的特色教學，強化競爭力、接軌國際。

宜蘭壯圍國小將雙語教學結合體育領域，藉由運動賽事延伸外語學習場域。（記者王峻祺攝）

