全真瑜珈惡性倒閉 台灣消保協會代為提起團訟

全真瑜珈無預警倒閉，受害者10月初出面控訴。（資料照）

曾經紅極一時的全真瑜伽（TRUE YOGA）日前宣布，由於長期虧損超出可承擔範圍，自10月起全面停止營業，結束在台20年營運；對此，台灣消費者保護協會今（29日）怒批全真瑜珈惡性倒閉，導致眾多消費者求償無門，將協助消費者提起團體訴訟。

全真瑜珈健身成立近20年，曾以瑜珈氛圍與「終身黑卡」制度打響名號。卻突然宣布於今年10月1日宣布全面停業，凸顯「預收長期費用」模式的潛藏風險。

對此，台灣消保協會今天宣布，全真瑜珈無預警歇業，導致眾多消費者求償無門，此案受害者組成「全真瑜伽自救會」，成員有1255人。消保協會深刻理解消費者面對此種惡劣業者的無奈，將協助消費者提起團體訴訟，希望提醒業者要有企業良知，並呼籲業者應負責任的出來面對。

此外，台灣消保協會也指控品沐川公司在高雄承辦音樂節活動出包，於2024年9月底突然宣布取消11月的島嶼音樂祭活動，之後答應退費又反悔不退款，導全台甚至海外粉絲求償無門，也將正式收件，一併協助消費者代為提起消費團體訴訟。

台灣消保協會指出，消費者可以透過官網www.cpat.org.tw下載團訟申請書，洽詢電話07-9700726。也可以詢問消保處或各縣市消服中心，均會協助民眾向台灣消費者保護協會報名參與團體訴訟。團訟收件時間即日起至今年12月15日止，消費者無須負擔團訟費用。

