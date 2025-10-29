為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    酷澎送包裹丟社區大門！消費者傻眼怒問「被偷算誰的」掀論戰

    2025/10/29 11:19 即時新聞／綜合報導
    酷澎消費者抱怨物流司機直接將包裹丟在社區大門，引發熱烈討論。（擷取自爆料公社）

    電商平台「酷澎」（Coupang）以價格實惠、快速到貨著稱，也因此在台灣吸引不少消費者使用。不過近日卻有民眾抱怨，明明留下詳細收貨地址，包裹卻被隨意丟在社區大門口地上，讓他傻眼直呼「真是不愉快的消費經驗」，事件曝光後更掀起兩派激辯。

    一名網友近日在「爆怨公社」發文指出，自己住在社區型住宅，某次人不在家時，酷澎的包裹竟被放在社區大門外的地上，「被偷怎麼辦？就收到這張照片，就當送到了，真的很無語。」他好奇詢問其他網友是否也遇過類似狀況。

    貼文曝光後，有人力挺原PO，認為送貨員應至少將包裹交給管理員或放置安全處；也有人持相反意見，認為「既要便宜省運費，又要人家給你5星級送貨服務？無法當面收貨幹嘛不填個能收貨的地址，要是每次去都不在家，不就乾脆都別收了？」、「為何不選超商取貨？」、「其實不應該是送貨的地址沒人可以處理或收貨才對」。

    不少使用過酷澎的網友也分享自身經驗：「我這也一樣，但我家是透天，對方連門都不敲，直接擺在階梯人就走了」、「很常阿，一堆人都分享過，誰敢這樣用酷澎到貨阿？」、「看了很多酷澎消費體驗你不是第一個被這樣對待的人」、「沒辦法，你只能自己想辦法，之前去客服反應也只回答如果包裹遺失會協助處理，現在我是選擇送小7」。

    事實上，日前也有消費者在臉書社團「Coupang酷澎 購物老實說」抱怨，在酷澎購物並填寫公司地址收貨，沒想到物流採用「免簽收服務」，直接把包裹丟在大樓外的樹下，「我可以免簽收，但你至少要送上樓，否則要去哪找包裹？」

    原PO聯絡客服後卻被質疑，「你確定包裹遺失了嗎？」由於當時已下班，她得等到週一回公司才能確認狀況，更無奈指出：「這幾天下雨，計算機壞了要算誰的？我還有兩箱飲料，也要丟樹下嗎？」

