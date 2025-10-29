為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中和秀朗橋北側、林口AI園區土地標售 住宅區最低每坪約95萬

    2025/10/29 10:38 記者賴筱桐／新北報導
    中和秀朗橋北側區段徵收案鄰近新北環快，交通便利。（圖由新北市地政局提供）

    中和秀朗橋北側區段徵收案鄰近新北環快，交通便利。（圖由新北市地政局提供）

    新北市地政局辦理「中和秀朗橋北側區段徵收案」7筆及「新北國際AI+智慧園區（林口工一市地重劃區）」9筆土地標售作業，將於12月3日上午10點開標，其中住宅區土地價格每坪95萬9000元起跳，產業用地最低每坪約42萬6000元。

    地政局表示，中和秀朗橋北側區段徵收案銜接中永和地區，緊鄰新店區，生活機能良好，區內設置公園及新闢道路，可快速通往新北環河快速道路，且有環狀線秀朗橋站銜接捷運系統，大幅提升交通便利性，本次釋出7筆住宅區土地，面積共約3107坪，價格每坪約95萬9000元（每平方公尺為29萬元）至101萬8000元（每平方公尺為30萬8000元）。

    此外，新北國際AI+智慧園區也有9筆第3種產業用地標售，毗鄰國道1號林口交流道、高鐵桃園站，靠近5大工業區、桃園機場捷運及台北港，交通便利，具區位優勢，已吸引艾司摩爾（ASML）及台聚公司進駐投資，可望帶動新北產業鏈升級與聚落效應，本次釋出9筆土地，面積共約3644坪，價格每坪約為42萬6000元（每平方公尺為12萬9000元）至50萬2000元（每平方公尺為15萬2000元）。

    地政局提醒，有意投標者須在12月3日上午9點30分前，將投標文件以掛號方式寄至「新北市政府郵局第99號信箱」參與投標。土地標售資訊及投標須知、投標單等文件，可上「新北市土地標售行動網」閱覽及下載。

    林口國際AI+智慧園區已有艾司摩爾等企業進駐。（圖由新北市地政局提供）

    林口國際AI+智慧園區已有艾司摩爾等企業進駐。（圖由新北市地政局提供）

    相關新聞
    生活今日熱門
