台日地瓜產業友好 兩大地瓜公司合作共推「紅天使」

台灣「瓜瓜園」與日本「Calbee KAITSUKA」合作，推出紅天使烤地瓜。（記者吳俊鋒攝）

致力台灣地瓜出口、年營業額破億元的台南新化「瓜瓜園」公司，攜手日本知名的地瓜公司「Calbee KAITSUKA」，合作推出首見的跨國聯名產品「紅天使烤地瓜」，瓜瓜園總經理邱裕翔表示，持續透過海外市場佈局，讓台灣農業品牌從在地農產升級至全球舞台，並推動台灣成為亞洲最重要的地瓜加工基地。

邱裕翔說，紅天使是日本地瓜品種，為當地市場廣受歡迎的高端地瓜代表之一，外皮呈現天然橙紅色澤，飽滿細緻、甜度均衡，口感鬆軟綿密，經烤、蒸或入甜點，都能展現香氣與層次。

瓜瓜園與Calbee KAITSUKA締盟，引進紅天使，運用台灣優異的加工技術，美味呈現，歷經近2年的籌備、研發後正式上市，為台日地瓜產業的合作開創新頁。

被譽為台灣地瓜領導品牌的「瓜瓜園」，推動台灣地瓜及其相關加工產品的出口已逾20年，海外市場包含美、加、德、英、紐、澳、日、韓、新加坡、馬來西亞等國，橫跨4大洲。

瓜瓜園每年地瓜的使用量高達3萬噸，舉足輕重，邱裕翔指出，希望透過海外佈局，提升本土優質產業的國際能見度，讓台灣地瓜站上國全球舞台。

茨城縣的Calbee Kaitsuka，成立至今已58 年，致力優質地瓜的生產與處理，也被譽為日本最優秀的地瓜企業之一。

Calbee Kaitsuka旗下產品廣泛行銷各大通路，深受消費者喜愛，與瓜瓜園攜手，雙方結合了台灣地瓜的多元加工技術與日本嚴謹的品質管理，最後推出兼具台日兩地特色與國際質感的全新產品。

為了這次與瓜瓜園的合作、締盟Calbee KAITSUKA社長 安藤國行親自來台簽約，並直接與產業夥伴交流，顯見重視的程度。

安藤國行提到，台灣與日

本在地瓜文化上都有深厚底蘊，雙方對農業技術與食品品質的堅持高度一致，

這也是促成合作的重要基礎。

安藤國行強調，這次聯名商品不僅是台日2公司初次合作的重要里程碑，更希望讓更多消費者能同時感受到來自日本的地瓜魅力，也期盼未來能與瓜瓜園進一步合作開發更多符合亞洲市場口味的新產品。

紅天使烤地瓜目前在全台 1235家全聯福利中心門市，以及瓜瓜園直營店，還有電商通路等販售。

台灣「瓜瓜園」與日本「Calbee KAITSUKA」合作，推出深受歡迎的紅天使烤地瓜。（記者吳俊鋒攝）

紅天使烤地瓜受到消費者喜愛。（記者吳俊鋒攝）

台灣「瓜瓜園」與日本「Calbee KAITSUKA」締盟，合作推出「紅天使烤地瓜」。（記者吳俊鋒攝）

