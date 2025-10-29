松山慈祐宮慶媽祖飛昇1038週年 蔣萬安：祝福台北四時無災、八節有慶

台北市松山慈祐宮今（29）日舉辦是媽祖重陽飛昇1038週年三獻大典，邀請台北市長蔣萬安、花蓮縣長徐榛蔚到場參與祭典，立委王鴻薇、議員秦慧珠、張文潔也都到場共襄盛舉。（記者孫唯容攝）

台北市松山慈祐宮今（29）日舉辦是媽祖重陽飛昇1038週年三獻大典，邀請台北市長蔣萬安、花蓮縣長徐榛蔚到場參與祭典，立委王鴻薇、議員秦慧珠、張文潔也都到場共襄盛舉。蔣萬安祝福國家風調雨順、國泰民安，台北市四時無災、八節有慶，所有鄉親大家都身體健康、萬事如意。今天適逢九九重陽節，蔣萬安也親自頒發五千元的禮金，給予在慈祐宮服務超過90歲的長者，祝福他們事事順心。

台北市長蔣萬安表示，很榮幸再度參加松山慈祐宮三獻大典，非常感謝松山慈祐宮持續捐獻物資給社會有需要的團體、民眾，上個月慈祐宮再獲得台北市績優宮廟的殊榮，而且捐贈的金額超過一億元，在花蓮光復鄉發生災情的第一時間，慈祐宮即刻捐助1250萬元經費，而且也捐助一千台冰箱給花蓮，用實際的行動給予最實質的幫助，希望花蓮光復鄉能夠快速復原重建，回到正常生活。

蔣萬安說，台北市府感謝慈祐宮長期捐助救護車、消防車，今天再次捐贈台北市府一輛高頂救護車、一輛大型水箱車，以及小型水箱車，這樣的愛心不只是捐贈儀式就結束，松山慈祐宮捐贈的救護、消防車，光是一年就執勤超過兩萬趟，而且救助的25名OHCA的患者，背後代表不只是寶貴的生命以及許多家庭，這些捐贈得到實際的成果，由衷感謝松山慈祐宮的善心、義舉。

蔣萬安也透露，他將在11月1日參加獎助學金的頒贈，因為經費高達1500萬元，給到清寒孩子的手上不只是對於他們努力孝心的肯定，更是能更激勵他們未來持續在學業、課業上的努力，對於下一代的照顧，就是對台北市未來最好的照顧，祝福國家風調雨順、國泰民安，台北市四時無災、八節有慶，所有鄉親大家都身體健康、萬事如意。

蔣萬安祝福國家風調雨順、國泰民安，台北市四時無災、八節有慶，所有鄉親大家都身體健康、萬事如意。

今天適逢九九重陽節，蔣萬安也親自頒發五千元的禮金，給予在慈祐宮服務超過90歲的長者，祝福他們事事順心。

蔣萬安說，台北市府感謝慈祐宮長期捐助救護車、消防車，今天再次捐贈台北市府一輛高頂救護車、一輛大型水箱車，以及小型水箱車，這樣的愛心不只是今天捐贈儀式就結束

