    首頁 > 生活

    今年最亮！萊蒙彗星亮度上看4等 台北天文館曝最佳觀賞時機

    2025/10/29 10:22 記者甘孟霖／台北報導
    彗星觀測者Cipolat Bares Alessandror於10月13日拍攝的萊蒙彗星。（圖由台北天文館提供）

    彗星觀測者Cipolat Bares Alessandror於10月13日拍攝的萊蒙彗星。（圖由台北天文館提供）

    天文迷有福了！台北市立天文館預告，今年最亮的萊蒙彗星將在10月下旬至11月上旬現身於日落後的西方低空，最大亮度可達4等左右，用雙筒望遠鏡即可觀察，在良好狀況下甚至有機會可以肉眼看見，約傍晚6點過後的1小時內最適合觀賞，但因仰角不高，觀賞時間相當短暫，建議在晴朗的傍晚，選擇地平線附近開闊且光害較少的地點觀賞。

    台北天文館指出，萊蒙彗星全名為C/2025 A6（Lemmon），今年1月3日由美國萊蒙山巡天計畫發現，其在接近太陽的過程中不斷增亮，10月中旬時已升高到約5.7等，增亮程度超出預期，預估在10月21日過近地點至11月8日過近日點間亮度最高，10月30日最亮，可達4等左右，成為今年最亮的彗星。

    台北天文館表示，目視或望遠鏡中所觀察到的萊蒙彗星為模糊的光斑，目前雙筒望遠鏡可見彗尾長約2.5度，至於照片中壯觀的彗星景象則需要透過攝影輔助才能呈現。

    天文館說，萊蒙彗星10月21日通過近地點後，11月8日通過近日點，其間也是台灣的最佳觀賞期。彗星於日落天黑後出現在西方低空，大約傍晚6點過後的1小時內最適合觀賞，但因仰角不高，觀賞時間相當短暫，建議在晴朗的傍晚，選擇地平線附近開闊且光害較少的地點觀賞。

    11月中旬後，隨著彗星逐漸遠離，其亮度迅速下降，觀賞條件將不再理想。

    萊蒙彗星位置示意圖。（圖由台北天文館提供）

    萊蒙彗星位置示意圖。（圖由台北天文館提供）

