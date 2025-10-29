為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    管碧玲：近年海漂豬屍20案呈陽性 經清消污染豬場機率低

    2025/10/29 10:53 記者李文馨／台北報導
    海洋委員會主委管碧玲。（資料照）

    海洋委員會主委管碧玲。（資料照）

    台中市爆發國內首例非洲豬瘟疫情，馬祖海漂豬日前檢出非洲豬瘟陽性，引發關注。海委會主委管碧玲今天受訪表示，防疫到現在，海巡署處理岸際豬屍179案例，其中有20案陽性，其中除了1例外，均為金門、馬祖的案例；她也強調，經過清消，豬屍污染到豬場的機率是比較低的。

    立法院內政委員會今天邀請內政部、海委會、農業部等就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」進行專題報告，並備質詢。

    管碧玲會前在立法院受訪表示，海巡署針對非洲豬瘟邊境管理有兩部分，一是小三通乘客、貨物的檢查，海巡署配合關務署聯合檢查；海巡署也專門訓練聞肉品的偵搜犬，確實偶爾會抓到小三通的旅客從中國大陸攜帶肉品進來，都會防堵在境外。

    管碧玲指出，最重要的還是岸際豬屍，海巡署發現岸際豬屍，都會穿著防護衣出去，控制現場並且採檢。依據防檢局的判斷，是他們帶回去處理，還是海巡署就地處理，一定都會焚燒跟掩埋、清消，這是海巡署的作業程序。

    管碧玲提到，防疫到現在，海巡署總共處理的岸際豬屍是179案，其中有20案陽性，但經過清消，豬屍基本上污染到豬場的機率是比較低，海巡署非常重視處理的SOP，基本上就是把每隻豬屍都當作非洲豬瘟造成，「都做這假設，並全副武裝處理」。

    根據海巡署統計，114年執行外離島至本島國內航線貨物拆檢查緝案件，計函送海關385案，其中發現違規農產品61案，其餘為大陸製加工食品及大陸製物品；另自107年12月迄今，總計處理海漂豬隻屍體179案，共有20件陽性案例，其中除1例外，均為金門、馬祖之案例。

