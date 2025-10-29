為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中「燕圾湖」政策再轉彎！9露天「廚餘海」10/30喊停

    2025/10/29 10:24 記者黃旭磊／台中報導
    台中爆發非洲豬瘟疫情，中央決定暫停廚餘養豬，台中市決定暫時將無處可去的廚餘由掩埋場暫置駐留應變，卻被痛罵「燕圾湖」、「廚餘湖」、「廚餘海」、「廚餘谷」，且有讓疫情擴散之虞，如今政策再傳急轉彎。（圖由台中市議員江和樹提供）

    台中爆發非洲豬瘟疫情，中央決定暫停廚餘養豬，台中市決定暫時將無處可去的廚餘由掩埋場暫置駐留應變，卻被痛罵「燕圾湖」、「廚餘湖」、「廚餘海」、「廚餘谷」，且有讓疫情擴散之虞，如今政策再傳急轉彎。（圖由台中市議員江和樹提供）

    台中市長盧秀燕昨天（28日）在市政會議宣布，豬隻禁餵廚餘10天期間，由掩埋場暫置駐留廚餘應變，由於文山、后里、沙鹿及霧峰掩埋場等緊急場地，被民進黨市議員何文海等人發現倒成「廚餘海」、滾滾廚餘瀑布「噁到爆」，環保局今天表示，預計30日起將停止使用9處掩埋場去化廚餘。

    台中市議員周永鴻批盧秀燕宣布廚餘僅暫置於4大掩埋場，不過，神岡掩埋場仍在偷倒廚餘；台中市環保局今天表示，環保局陸續緊急調度12處掩埋場掩埋廚餘，近日調度盤點，廚餘採取掩埋、焚化發電、沼氣發電等方式多元處理，預計30日起將停止使用9處掩埋場去化廚餘。

    由於台中每天200噸廚餘倒成「廚餘海」，議員批滾滾廚餘瀑布噁到爆，相關梗詞包括「燕圾湖」（秀燕垃圾湖）、「廚餘谷」出爐，民進黨議員張芬郁怒批，霧峰象鼻山為水源地，要容納台中一半廚餘，可預見水污染「大里垃圾山」加上「霧峰廚餘海」，成為盧市府施政怠惰犧牲品。

