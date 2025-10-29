為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台鐵宜蘭線雙溪橋改建東正線11/1、11/2切換 預計影響3列車次

    2025/10/29 10:51 記者盧賢秀／新北報導
    台鐵「宜蘭線第一、二雙溪橋改建工程」東正線將於11月1日跨2日辦理軌道切換作業，影響11月2日的3列車次。（Hello 哩賀民宿提供）

    台鐵「宜蘭線第一、二雙溪橋改建工程」東正線將於11月1日跨2日辦理軌道切換作業，影響11月2日的3列車次。（Hello 哩賀民宿提供）

    台鐵「宜蘭線第一、二雙溪橋改建工程」東正線將於11月1日跨2日辦理軌道切換作業，影響11月2日的3列車次，每列次延誤時間約為3至12分鐘。

    台鐵指出，原第一及第二雙溪橋於民國72年通車、民國73年完成擴建（東正線）使用迄今已40多年，位在雙溪至貢寮站間，雙溪河入海前的洪泛平原，氣候變遷影響，每逢颱風豪雨洪汛期間，常發生洪水災害，導致鐵路軌道中斷，曾發生洪水漫過軌道，路基遭掏空流失，導致宜蘭線鐵路嚴重中斷損壞，列車停駛，造成營運巨大損失。

    台鐵辦理「易淹水地區治理計畫」並改善強化鐵路橋梁結構，以符合最新耐震規定，進行雙溪橋改建工程，原橋長分別為127公尺及170公尺，新橋總長約1396公尺，橋梁底分別提高2.25及2.57~1.72公尺，提高優化鐵路路段，建構安全路廊與防災環境。

    本次東正線將在11月1日跨2日辦理軌道切換作業，將影響11月2日3班區間車，班次（北上4107、南下4112、4118），共計3列次，每列次大約延誤3至12分鐘，當日影響相關列車之車次及班次表，將於雙溪站、貢寮站、福隆站、台鐵公司官網公告、並於台鐵e訂通APP提供查詢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播