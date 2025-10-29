台鐵宜蘭線雙溪橋改建東正線11/1、11/2切換 預計影響3列車次

台鐵「宜蘭線第一、二雙溪橋改建工程」東正線將於11月1日跨2日辦理軌道切換作業，影響11月2日的3列車次。（Hello 哩賀民宿提供）

台鐵「宜蘭線第一、二雙溪橋改建工程」東正線將於11月1日跨2日辦理軌道切換作業，影響11月2日的3列車次，每列次延誤時間約為3至12分鐘。

台鐵指出，原第一及第二雙溪橋於民國72年通車、民國73年完成擴建（東正線）使用迄今已40多年，位在雙溪至貢寮站間，雙溪河入海前的洪泛平原，氣候變遷影響，每逢颱風豪雨洪汛期間，常發生洪水災害，導致鐵路軌道中斷，曾發生洪水漫過軌道，路基遭掏空流失，導致宜蘭線鐵路嚴重中斷損壞，列車停駛，造成營運巨大損失。

請繼續往下閱讀...

台鐵辦理「易淹水地區治理計畫」並改善強化鐵路橋梁結構，以符合最新耐震規定，進行雙溪橋改建工程，原橋長分別為127公尺及170公尺，新橋總長約1396公尺，橋梁底分別提高2.25及2.57~1.72公尺，提高優化鐵路路段，建構安全路廊與防災環境。

本次東正線將在11月1日跨2日辦理軌道切換作業，將影響11月2日3班區間車，班次（北上4107、南下4112、4118），共計3列次，每列次大約延誤3至12分鐘，當日影響相關列車之車次及班次表，將於雙溪站、貢寮站、福隆站、台鐵公司官網公告、並於台鐵e訂通APP提供查詢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法