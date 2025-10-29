台東冰咖啡創意大師賽 王溢錞連霸奪金

台東縣府辦第三屆「台東冰咖啡創意大師賽」得獎者合影。（記者黃明堂翻攝）

台東縣府辦第三屆「台東冰咖啡創意大師賽」，來自全台的18位頂尖咖啡職人與青年創作者，以台東的山海風土為靈感，展開一場味覺與創意的頂尖對決。最終，咖啡職人王溢錞成功連霸金獎，昨天由縣長饒慶鈴頒獎。

農業處許家豪處長說明，本屆賽事邀集多位專業評審與產業代表，從創意構思、風味層次、技術表現到市場潛力進行全方位評分。參賽者需於15分鐘內完成四杯創意冰咖啡，並在10分鐘內進行風味講解與創作分享。賽事不分組、不限年齡，向所有咖啡愛好者開放，更設立學生專屬獎項，鼓勵青年勇於嘗試、激發新世代的產業能量。

評審團指出，今年選手們的作品不僅創意滿點，更展現出對「風土」的深刻理解。許多作品融入台東產區咖啡豆、熱帶水果與部落食材，創造出兼具美感與故事性的飲品。主審陳志銓表示，本屆冠軍作品〈尋蹤〉以黑手新配方「獵人的腳印」為基底，融入金崙海岸捕撈文化，風味層次豐富、表現亮眼；銀獎與銅獎作品也各具巧思，呈現出台東冰咖啡的多元樣貌。知名咖啡YouTuber「VVcafe by 學長」首次擔任評審，他表示：「本次選手的創意表現相當出色，技巧上也展現出突破性，特別是以旗魚鬆等在地特色食材融入冰咖啡的發想，令人印象深刻。」

最終脫穎而出得獎者：公開組金獎王溢錞〈尋蹤〉、銀獎李劼〈黎明之前〉、銅獎蔡旻晏〈山海旗遇記〉；「最佳風味獎」陳宏誌〈釋夏花語〉、「市場潛力獎」陳姿樺〈曙光之境〉、「最佳人氣獎」康菀婷〈擁抱Road〉；以及「學生卓越表現獎」施家育〈Golden cycle〉、「學生風味創新獎」邱仲寬〈蜜語女神〉、「學生潛力新星獎」邱品瑄〈曙光金萃冰咖啡〉。

